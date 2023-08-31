Kandilli ve AFAD son depremler listesi 31 Ağustos Perşembe günü için yayınlandı. Afet bölgesi başta olmak üzere ülke genelinde birçok deprem meydana gelmeye devam ediyor. AFAD tarafından açıklanan son dakika açıklamasına göre Adıyaman Çelikhan'da deprem meydana geldi. İşte 31 Ağustos Kandilli ve AFAD so depremler listesi...