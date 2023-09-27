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        Haberler Televizyon Adım Farah yeni sezon oyuncuları kimler? FOX TV Adım Farah dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu

        Adım Farah yeni sezon oyuncuları kimler? FOX TV Adım Farah dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu

        FOX TV ekranlarında yayınlanan Adım Farah dizisi bu akşam yeni sezonu ile geri dönüyor. Her çarşamba günü izleyicilerinin karşısına çıkan Adım Farah'ın yeni sezon oyuncuları merak konusu oldu. İşte Adım Farah yeni sezon oyuncu kadrosunda yer alan isimler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.09.2023 - 16:19 Güncelleme: 27.09.2023 - 16:19
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        • 1

          Adım Farah dizisi yeni sezonun ilk bölümüyle bu akşamki FOX TV yayın akışında yer alıyor. Başrollerini Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in paylaştığı dizi kadrosuna kattığı yeni oyuncularla ekranlara dönüyor. Peki, Adım Farah yeni sezon oyuncuları kimler? İşte, FOX TV Adım Farah dizisi 2. yeni sezon oyuncu kadrosu

        • 2

          ADIM FARAH YENİ SEZON OYUNCULARI

          Adım Farah dizisi yeni sezonunda kadrosuna üç yeni ismi dahil etti. Feyyaz Duman, Hatice Aslan, Sera Kutlubey ve Burak Tamdoğan; Adım Farah’ın yeni sezonunda izleyiciyle buluşacak. Dizinin 2. sezonunda Feyyaz Duman Behnam karakterine, Hatice Aslan Rahşan karakterine, Sera Kutlubey Merjan karakterine, Burak Tamdoğan ise Akbar karakterine hayat verecek.

        • 3

          ADIM FARAH 2. SEZON OYUNCU KADROSU

          Adım Farah dizisi oyuncu kadrosunda bu sezon; Engin Akyürek, Demet Özdemir, Fırat Tanış, Feyyaz Duman, Senan Kara, Lale Başar, Hatice Aslan, Sera Kutlubey, Burak Tamdoğan, Rastin Pakhanad, Mert Doğan, Derya Pınar Ak, Kemal Burak, Alper Burcu Türünz ve Mustafa Avkıran yer alacak.

        • 4

          ADIM FARAH 15. BÖLÜM ÖZETİ

          Behnam, kendisini öldürmeye teşebbüs eden Farah’ı nihayet bulmuştur. Peki, ya Kerimşah? Farah’ın üstüne titrediği bu küçük çocuk kendi oğlu mudur? Behnam önce bundan emin olmak ister. Daha sonra kendisini terk eden, başka bir adamla evli olduğunu öğrendiği Farah’a tabii ki ölümlerden ölüm beğendirecek, ona acıların en büyüğünü yaşatmak isteyecektir.

          Ve Tahir, mutlu aile düşünün paramparça olduğunu, karısı Farah ve Kerimşah’ın Behnam tarafından alıkonulduğunu öğrendiğinde onları kurtarmak için elinden geleni ardına koymayacaktır. Ancak işler istediği gibi gitmeyecek, kendisine kurulan tuzakla köşeye sıkışacaktır.

        • 5

          Aradan bir yıl geçtiğindeyse, bu süreyi hapiste geçiren Tahir ve Behnam’ın âdeta tutsağı Farah, bu sefer bir mahkeme salonunda karşı karşıya gelecektir. Çünkü Farah, Tahir’den boşanmak istemektedir. Tahir’se buna bir anlam veremez ve boşanmak yerine sonuna kadar, her şeyi göze alarak direnmeyi seçer.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram

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        Boğa
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        İkizler
        Yengeç
        Yengeç
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        Aslan
        Başak
        Başak
        Terazi
        Terazi
        Akrep
        Akrep
        Yay
        Yay
        Oğlak
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