Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 kaybeden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'da başkan Adil Gevrek, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

Adil Gevrek, "Bizden intikam alıyorlar. Söyleyecek fazla bir şey yok. Demek ki başka şeyler yapmamız lazım. Maçın başında rakip futbolcunun hareketi, sadece kırmızı kart değil, insanlık suçuydu." dedi.

SUMUDICA: BU HAKSIZLIĞI DURDURUN

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Marius Sumudica, takımını tebrik ederek, "İlk 11'imizden 6 eksikle maça başladık. Buraya gelmeden önce takımın transfere ihtiyacı olduğunu söylemiştim. Bugün Trabzonspor'a karşı mücadelemizi verdik. Trabzonspor bize karşı, çok eksik bir takıma karşı zorlandı." dedi.

Hakemlere her zaman saygı duyduğunu ancak bir şeyler söylemek istediğini dile getiren Sumudica, "VAR'daki hakemler aldıkları ücreti hak etmiyorlar. Kaçıncı kez başımıza geldiğini bilmiyorum. VAR hakemi, orta hakemi hiç uyarmıyor. Sol bekimiz Karim Hafes'in yüzüne yapılan bir hamle vardı. Oyuncumuzun burnu kanadı, formasını değişmek zorunda kaldı. Yüzde 100 bile demeyeceğim, yüzde 1 milyon kırmızı kart. Trabzonspor çok iyi bir takım ve buna ihtiyacı yok. Çok paraları da var. Federasyonumuzdan ve hakemlerden yaptığımız işe saygı duymalarını istiyorum. Yaptığım işe bütün kalbimi ve ruhumu veriyor onların buna saygı duymasını istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Hakem kararlarına tepkisi sürdüren Rumen teknik adam, "Son dakikada oyuncum Osman’a vuruldu ve bence penaltıydı. Hakem vermediği gibi yayıncı kuruluş da pozisyonu vermedi. Daha ne istiyorsunuz ki takımımdan. 6 oyuncum eksik, 1-0 kaybettik Trabzonspor'a ve başka pozisyon da vermedik. Yapılan bu haksızlığı durdurun. Bu 4 yıl önce yaşansa bu kadar kızgın olmazdım çünkü o zaman VAR yoktu, şimdi VAR var. Siz VAR hakemini biliyor musunuz? İki ay önce hangi müsabakadan sonra maç alamamıştı? Bir araştırmanızı istiyorum. Kayseri'de bize yapılan bir penaltıyı vermediler. Bugün 1 kırmızı kart ve bir de penaltı vardı. Bize hak ettiklerimizi verin." diyerek sözlerini tamamladı.