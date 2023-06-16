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Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Mahmoud Dahoud, Brighton'da!

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzaladı

Giriş: 16.06.2023 - 18:15 | Güncelleme: ABONE OL
Adı Beşiktaş'la anılıyordu: Mahmoud Dahoud, Brighton'da!
İHA

Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud’u transfer etti.

İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı.

Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

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