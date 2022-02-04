'Adı Aylin' tiyatro sahnesinde

Ayşe Kulin’in en başarılı eserleri arasında yer alan; Amerikan Ordusu’ndan barış nişanına sahip bir psikiyatrist olan Aylin Devrimel Radomisli Cates’in gerçek hayat hikayesi ve sır perdesi hala aralanmayan ölümünü anlatan “Adı Aylin”, To Be House Of Production yapımcılığı ile tiyatro sahnesine taşınıyor.

Ayşe Kulin

Hikayesi ile buluştuğu herkesi etkileyen esere adını veren Aylin karakterine başarılı oyuncu Tuba Ünsal hayat verirken; oyunun kadrosunda Aylin Aslım, Özgürcan Çevik, Selen Domaç, Ece Yüksel, Hande Subaşı, Ali Yoğurtçuoğlu, Gökçen Gökçebağ, Korhan Başaran, Kağan Uluca ve Sedat Can Güvenç gibi tecrübeli isimler yer alıyor. Yönetmen koltuğunda Doğu Yaşar Akal’ın oturduğu ve oyunculara sahnede 12 kişilik bir dans ekibinin de eşlik edeceği “Adı Aylin”de, ekibin dans koreografisinin altında, eserin oyuncu kadrosunda da yer alan New York’un ünlü koreografı ve Company RAu’nun artistik direktörü Korhan Başaran’ın imzası bulunuyor.

Tuba Ünsal

Sahnede kullanılan dijital perdenin, uluslararası alandaki başarılarıyla da dikkat çeken sanatçı Seçkin Pirim tarafından tasarlandığı “Adı Aylin”de, seyirciler salona adım attığı andan itibaren Aylin’in dünyasının farkını hissetme imkânı bulacak.

İlhan Erşahin

Ünlü caz sanatçısı İlhan Erşahin ve Barcelona’da yaşayan başarılı müzik grubu Oceanvs Orientalis’in Antalya’nın Kaş ilçesindeki antik kentte kurulan özel bir stüdyoda canlı olarak kaydettiği müzikler, seyirciye görselliğin yanı sıra kulağa da hitap eden unutulmayacak bir deneyim vaat ediyor. Ayşe Kulin’in yanı sıra Kalben, Göksel, Aylin Aslım tarafından kaleme alınan şarkı sözlerinin yine Aylin Aslım, Göksel gibi farklı müzik tarzlarında kendini ispatlamış isimlerin seslendireceği şarkılar da Aylin’in dünyasının fonundan seyirciye seslenecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın 2020/2021 sezonunda desteklediği oyunlar listesinde yer alan, SM Production yatırımcı ortaklığı, Banu Atça’nın yürütücü yapımcılığıyla hayata geçirilen “Adı Aylin”, 16 Şubat Çarşamba akşamı Zorlu PSM’de sanatseverlerle buluşturacak.