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Adele, Sylvester Stallone'un evini tek bir şartla satın aldı - Magazin haberleri

Adele, Sylvester Stallone'un evini tek bir şartla satın aldı

Adele, geçtiğimiz yıl Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki malikanesini  58 milyon dolara satın almıştı. Adele'in ünlü oyuncunun evini tek bir şarta satın almayı kabul ettiğini söyledi

Giriş: 21.06.2023 - 17:23 | Güncelleme: ABONE OL
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  • İngiliz şarkıcı Adele, geçtiğimiz yıl 'Rambo' ve 'Rocky' filmlerinin yıldızı Sylvester Stallone'un Beverly Hills'teki malikanesini almıştı. Adele, Stallone'un evi için 58 milyon dolar ödeme yapmıştı. 

  • Sylvester Stallone, satışın üzerinden uzun bir süre geçmesine rağmen, anlaşma aşamasında Adele ile arasında geçen ilginç bir diyaloğu ilk kez anlattı.

  • Malikaneyi tamamen yenileyen Adele'in, evdeki Rocky heykeline dokunmadığı ileri sürülmüştü. Sylvester Stallone, iddiaları doğruladı.

  • "O ZAMAN ANLAŞMA OLMAZ"

    Evi satarken heykeli yanında götürmeyi teklif eden Sylvester Stallone, Adele'in karşı çıktığını ve "O zaman anlaşma olmaz. Bu tüm anlaşmayı bozar" dediğini ifade etti. 76 yaşındaki oyuncu, "Adele, heykeli evle birlikte almak istedi" dedi.

  • 8 YATAK ODASI VE 12 BANYOSU VAR

    Adele'in satın aldığı lüks malikane 18.587 metre kare. ABD'li mimar Richard Landry tarafından tasarlanan malikanenin, 8 yatak odası ve 12 banyosu bulunuyor.

    1994'te inşa edilen ev, 3,5 dönümlük bir arazi üzerinde, oyuncu Lisa Vanderpump ve müzisyen Rod Stewart'ın eskiden ikamet ettiği mahallede yer alıyor.

  • Gösterişli malikanede sauna, buhar odası, teraslı ofis, 2 ebeveyn banyolu yatak odası, şef mutfağı, spa, havuz ile 2 katlı bir misafirhane de bulunuyor.

    Evde profesyonel bir sinema salonu, spor salonu, sekiz arabalık bir garaj ve hava filtreleme sistemli puro odası da yer alıyor.

  • DEPREM TEHLİKESİNE KARŞI UYARILMIŞTI

    Ayrıca lüks malikanenin, depremde büyük risk altında olduğu ortaya çıkmıştı. Şarkıcıya, evinin aktif fay hattının üstünde olduğu uyarısı yapılmıştı.

    Kaliforniya Jeolojik Araştırma Birimi'nin 2014 yılında yaptığı çalışmada, bir yamaçta bulunan evin, 7 büyüklüğünde bir deprem üretme kabiliyetine sahip olan söz konusu aktif fayın üstünde olduğu sonucuna varılmıştı.

  • 'Sismik tehlikeler' araştırma bölümü, afet meydana gelirse binaların heyelanla karşı karşıya kalabileceğini ve şehrin doğal manzarasına sahip bölge için endişelerin ortaya çıktığını kaydetmişti. Olası patlamaları önlemek adına eve gaz için özel bir sismik kapatma vanasının takıldığı da söylenmişti.

  • UZUN SÜRE SATAMAMIŞTI

    Öte yandan Sylvester Stallone, 90'lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.

    Sylvester Stallone, bu durumun üzerine 2021'in mayıs ayında fiyatı 85 milyon dolara indirmişti. Ailesiyle Florida'ya taşınan ünlü aktör, ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.

    Yine alıcı bulamayan Sylvester Stallone malikanesini, 58 milyon dolara İngiliz şarkıcı Adele'e satmak durumunda kalmıştı.

    Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Instagram

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