UZUN SÜRE SATAMAMIŞTI
Öte yandan Sylvester Stallone, 90'lı yıllarda satın aldığı malikanesini ilk olarak 110 milyon dolara satışa çıkarmış ancak alıcı bulamamıştı.
Sylvester Stallone, bu durumun üzerine 2021'in mayıs ayında fiyatı 85 milyon dolara indirmişti. Ailesiyle Florida'ya taşınan ünlü aktör, ekim ayında fiyatı 80 milyon dolara düşürmüştü.
Yine alıcı bulamayan Sylvester Stallone malikanesini, 58 milyon dolara İngiliz şarkıcı Adele'e satmak durumunda kalmıştı.
Fotoğraflar: Backgrid UK, Shutterstock, Instagram