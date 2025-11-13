Habertürk
        Adele ilk kez oyunculuk yapacak

        Adele ilk kez oyunculuk yapacak

        Ödüllü şarkıcı Adele, şarkı söylemek için değil, ilk kez rol yapmak için kamera karşısına geçecek

        Giriş: 13.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:46
        İlk kez oyunculuk yapacak
        Dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı Adele, ilk oyunculuk deneyimini yaşamaya hazırlanıyor. 37 yaşındaki 16 Grammy ödüllü şarkıcı, Tom Ford'un yakında çıkacak projesi 'Cry to Heaven'da rol alacak.

        Moda tasarımcısı olarak tanınsa da daha sonra film yönetmenliğinde de kendini kanıtlayan Tom Ford, Anne Rice'ın 1982 tarihli kitabından uyarlanan filmin yönetmenliğini, senaristliğini ve yapımcılığını üstleniyor. Film, Venedikli bir soylu ve bir opera sanatçısının hayatlarının beklenmedik bir şekilde iç içe geçmesini konu alıyor.

        Şu anda Roma ve Londra'da ön prodüksiyon aşamasında olan filmin çekimleri, ocak ayının başında başlayacak. Filmin vizyon tarihi, 2026 sonbaharı olarak planlanıyor.

        Yıldızlarla dolu filmin kadrosunda Adele'in yanı sıra Nicholas Hoult, Aaron Taylor Johnson, Ciaran Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn Toye, Hunter Schaffer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannenmann ve Lux Pascal yer alacak.

        Tom Ford
        Tom Ford

        Adele, iki yıl önce verdiği bir röportajda, oyunculuğu düşünüp düşünmediği sorulduğunda, "Yapmak istediğim bir film var ama filminin çekileceği adam henüz senaryoyu yazmaya zihinsel olarak hazır değil... İpucu vermiyorum. Ara sıra onu bu konuda sıkıştırıyorum ama henüz hazır değil. İstediğim tek rol bu. Çünkü bence bu rolü başarabilirim. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok iyi oynarım" demişti.

        "Bana sürekli teklif geliyor. Şarkıcıların biyografilerini çekmem teklif ediliyor. Ayrıca, hakkında biyografi filmi çekilecek kadar iyi olan biri, kendini felakete hazırlıyor" diyen Adele, "Kendim olarak şarkı söylememi isterler mi? Çünkü o zaman kulağa benim gibi gelir, onlar gibi gelmez. Bu yüzden yapmazdım. Ama aslında bana teklif edilen tek şey bu" ifadesini kullanmıştı.

        Adele, 2024 yazında bir süre sahneye ara verdiğini açıklamıştı.

