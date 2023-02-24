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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Adar isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

ADAR İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Adar ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Adar adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Adar isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

ADAR İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Adar ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Erginlik, olgunluk. Zaman, süre. Yandaş, omuzdaş, taraftar, arkadaş. Mart ayı.

ADAR ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Adar ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmemektedir ve Adar adını koymak caizdir.

ADAR İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Adar ismini kullanan 4.687 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Adar ismini kullanan 752 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Adar ismini kullanan 83 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Adar ismini kullanan 177 kişi bulunmaktadır.

ADAR İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adar ismindekiler yere sağlam basan kişilikleri vardır. Güçlü olmayı severler. Gücünü nerede ve ne zaman kime karşı kullanacağını iyi bilir. Yanlış yaptıkları zaman hatasını anlamakta çok geç kalmazlar. Mükemmel olmayı ve görünmeyi severler. Baskı altında olmayı sevmezler ve baskı altındayken dahi oldukça başarılıdırlar. Sistemli, düzenli olmak onlar için çok önemlidir. Ancak bazı zamanlarda bu durum onları inatçı bir insan haline getirebilir. Zorlukların üstesinden gelmeyi bilirler.

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Haberi Hazırlayan : Gülçin Bereket