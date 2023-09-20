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        Haberler Gündem Adana’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

        Adana’da otomobil motosiklete çarptı: 1 yaralı

        Adana'da yolun karşısına geçen motosiklete otomobil çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü yaralanan motosiklet sürücüsü hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 20.09.2023 - 23:43 Güncelleme: 20.09.2023 - 23:43
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        Adana'da otomobil motosiklete çarptı
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        Olay, Kozan Karacaoğlan mahallesi meydana geldi. Alınan bilgiye göre, M.Y kullandığı 01 ARD 695 plakalı motosiklet ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada 01 AIU 140 plakalı otomobili kullanan C.G, motosikletliyle çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola düşerken, motosiklette kaza yerinin 50 metre uzağına savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı Kozan Devler Hastanesine kaldırdı.

        Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

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        #adana
        #haberler
        #Kozan
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