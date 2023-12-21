Son dakika gelişmesi ile adli yargıda 480, idari yargıda 26 olmak üzere toplam 506 hakim ve savcının mazeretleri kapsamında görev yerleri değiştiği açıklandı. Duyuru sonrasında özellikle büyük illerdeki savcı ve hakimlerin kimler olduğu araştırılıyor. Peki, Adana Hakimliğine kim atandı, Adana hakimi kim oldu? İşte merak edilenler...