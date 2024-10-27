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        Haberler Bilgi Gündem ADANA DEPREM! Son dakika haberi: Adana 5.0 ile sallandı! 27 Ekim 2024 Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

        Adana'da korkutan deprem! 27 Ekim Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem listesi

        Son dakika deprem sorgulamaları peş peşe yaşanan depremlerin ardından yoğunlaştı. AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son dakika depremler listesi gündemdeki yerini korurken Adana ve çevre illerde de hissedilen depremin büyüklüğü merak konusu oldu. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından deprem verileri güncelleniyor. İşte 27 Ekim Pazar Kandilli ve AFAD son depremler listesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.10.2024 - 20:28 Güncelleme: 27.10.2024 - 20:28
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          Son dakika depremler listesi... Yaşanan son depremler AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile anlık olarak paylaşılıyor. Yurt genelinde hem artçı hem de bağımsız sarsıntılar sürüyor. 27 Ekim Pazar Adana'da meydana gelen deprem çevre illerde de endişeye sebep oldu. Meydana gelen depremler ile son dakika depremlerini haberimizde paylaştık. İşte 27 Ekim Pazar son dakika depremleri hakkında bilgiler...

        • 2

          ADANA'DA KORKUTAN DEPREM

          Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Adana'nın Kozan ilçesinde 5.0 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

        • 3

          SON DEPREMLER LİSTESİ GÜNCELLENİYOR

          Kandilli Rasathanesi ve AFAD son dakika deprem haberlerini canlı olarak paylaşıyor.

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