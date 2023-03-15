Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Süper Lig Adana Demirspor

Adana Demirspor'dan Belhanda'ya para cezası!

Adana Demirspor, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya para cezası verildiğini açıkladı.

Giriş: 15.03.2023 - 01:26 | Güncelleme: ABONE OL
Adana Demirspor'dan Belhanda'ya para cezası!
HABERTURK.COM / Ajanslar

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Trabzonspor maçında kırmızı kart gören Younes Belhanda'ya para cezası verdi.

Faslı futbolcuya 180 bin euro para cezası verilirken, herhangi bir kadro dışı kararının olmadığı ve Belhanda'nın cezasını tamamlamasının ardından takıma döneceği duyuruldu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180 bin euro para cezası verilmiştir.

İlgili kararın yanı sıra, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.

Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımızda görevinde devam edecektir"

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Ankara Samsun arası kaç km?
Ankara Samsun arası kaç km?
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor!
Karaciğeri 20 yaş gençleştiriyor!
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Şanlıurfa'da sağanak su baskınlarına neden oldu
Ankara Kastamonu arası kaç km?
Ankara Kastamonu arası kaç km?

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.