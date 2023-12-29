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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Yukatel Adana Demirspor Adana Demirspor'da Younes Belhanda ile yollar ayrıldı! - Yukatel Adana Demirspor Haberleri

        Adana Demirspor'da Younes Belhanda ile yollar ayrıldı!

        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 10:15 Güncelleme: 29.12.2023 - 10:15
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        A.Demirspor'da Belhanda ayrıldı!
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        Trendyol Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdıklarını açıkladı.

        Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Her şey için teşekkürler Belhanda. Profesyonel futbolcumuz Younes Belhanda ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunuyoruz. Süper Lig ve Avrupa serüvenimiz boyunca göstermiş olduğu mücadeleden dolayı Younes Belhanda'ya teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

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