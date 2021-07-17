Süper Lig'in yeni ekibi Adana Demirspor, transfer döneminde fırtına gibi esmeye devam ediyor. Kadrosuna birçok yıldız ismi katan mavi lacivertlilerin yeni hedefi Brezilyalı stoper David Luiz!

Daha önce Belhanda, Assamblonga, Svensson ve Balotelli gibi yıldızları kadrosuna katan Mavi Şimşekler, Brezilyalı stoper David Luiz'le prensipte anlaştı. Bonservisi elinde olan 34 yaşındaki Brezilyalı savunmacının 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.