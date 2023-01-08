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Adana'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı

Adana'nın Kozan ilçesinde, yolcu minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 13 kişi yaralandı

Giriş: 08.01.2023 - 20:28 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 13 kişi yaralandı
Yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı! 13 yaralı
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AA

Varsaklar Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yakınlarında Halil K'nin kullandığı otomobil ile Yusuf D. idaresindeki yolcu minibüsü çarpıştı.

Otomobil, çarpışmanın etkisiyle refüje çarparak ters döndü.

Kazada, otomobil sürücüsü ile minibüste bulunan yolculardan Selda Y. (26), Ömer T. (39), Meltem A. (31), Melike İ. (31), Havva G. (27), Erdal A. (50), Emre K. (16), Eda İ. (23), Dursun T. (80), Burcuhan U. (20), Beyza S. (26), Abdullah İ. (40) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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