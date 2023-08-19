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        Haberler Gündem 3. Sayfa ADANA'DA VAHŞET | Eşini ve çocuğunu katletti! - Son dakika haberleri

        Adana'da vahşet! Eşini ve çocuğunu katletti!

        Adana'da 49 yaşındaki Cem Suna, 43 yaşındaki eşi Deniz ve 16 yaşındaki oğlu Alperen'i bıçakla öldürdükten sonra kendisini de yaraladı. Zanlının olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken, yaşanan dehşetle ilgili soruşturma başlatıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 19.08.2023 - 10:57
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        Adana'da vahşet! Eşini ve çocuğunu katletti!
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        Adana'na edinilen bilgiye göre olay, merkez Çukurova ilçesi Toros Mahallesi 78101. Sokak'ta bulunan bir apartmanın 9. katında meydana geldi.

        EŞİNİ VE OĞLUNU ÖLDÜRDÜ

        İHA'da yer alan habere ve iddiaya göre, sabaha karşı cinnet getiren Cem Suna (49), eşi Deniz (43) ve 16 yaşındaki oğlu Alperen’i bıçaklayarak öldürdükten sonra kendisini de bıçakla yaraladı.

        ANNE İLE OĞLU OLAY YERİNDE CAN VERDİ

        Sesler üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunun öldüğünü belirledi.

        ZANLI DA AĞIR YARALANDI

        Ağır yaralı olan Cem Suna ise hastaneye kaldırıldı. Anne ve oğlunun cenazeleri de morga kaldırıldı.

        Öte yandan olayda iki bıçak kullanıldığı tespit edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        #adana
        #Son dakika haberler
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