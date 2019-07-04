Alınan bilgiye göre, Başer Başaran (30) kullandığı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda, önce yol kenarına park etmek için manevra yapan Mehmet Fatih Şenateş'in idaresindeki otomobile, ardından da seyir halindeki Mehmet Ardınç'ın kullandığı kamyonete çarptı.

Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Eser Gül ile 10 yaşındaki Kaan Ardınç yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 5 yaralı, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. AA'nın haberine göre; kaza sonrası bir süre trafiğe kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden açıldı.