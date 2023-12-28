Adana'da kamyonetle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı
Adana'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı
Yusuf K. idaresindeki otomobil Barış D'nin kullandığı kamyonetle merkez Sarıçam ilçesi İncirlik Yeni Mahalle D-400 kara yolundaki kavşakta çarpıştı.
Sürücüler ile otomobildeki Eyüp Sabri K. (20) ve Melike K. yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlileri yaralıları kentteki çeşitli hastanelere kaldırdı. Yaralılardan Eyüp Sabri K, Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Diğer yaralıların tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.