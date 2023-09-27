Son dakika: Adana'da dehşet! "Uyuşturucuya alıştırdığı için öldürdüm!" - Adana haberleri

Son dakika: Adana'da dehşet! "Uyuşturucuya alıştırdığı için öldürdüm!" - Adana haberleri

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Adana'da edinilen bilgiye göre olay, 25 Eylül günü saat 17.30 sıralarında Seyhan ilçesi Sarıyakup Mahallesi’ndeki ara sokakta meydana geldi.

DEFALARCA BIÇAKLADI

İHA'da yer alan habere göre Şıhmuz Şaşatlı (48), yanına gelen Uğurcan Kestelli (28) ile tartışmaya başladı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Kestelli, Şaşatlı’yı karın, göğüs ve bacağından bıçakladı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Aldığı bıçak darbeleriyle ağır yaralanan Şaşatlı, koşarak kaçıp, Ali Münif Yeğenağa Caddesi’ndeki bir iş yerinin önüne yığıldı. Şüpheli Kestelli ise olay yerinden kaçtı. Olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Şaşatlı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİNİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Olayla ilgili çalışma başlatan Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğini belirleyip, olay yerine yakın bir evde saklandığını belirledi.

"BENİ UYUŞTURUCUYA ALIŞTIRDI"

Adrese baskın yapan polis, Kestelli’yi gözaltına aldı. Emniyete götürülen Kestelli, Şaşatlı’nın kendisini uyuşturucu maddeye alıştırdığını öne sürerek, “Bu nedenle aramızda husumet başlamıştı. Olay günü de sokakta görünce tartıştık. Bana küfredince, bıçakladım” dedi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Uğurcan Kestelli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.