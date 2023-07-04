Adana'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon

Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Baskınlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İHA'nın haberine göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenledi.

Özel harekat polislerinin de desteğiyle şafak vakti operasyonda söz konusu şüphelilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Baskınlarda yakalanan şüpheliler adli tıp biriminde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.