Darbedilip bıçaklanan kişi hastaneye kaldırıldı

Merkez Seyhan ilçesi Fatih Mahallesi'nde, bir kişinin yerde yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yerde yatan Ekrem Akbal'ın, darbedildikten sonra vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklandığını tespit etti.

Yaralı, sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. AA'nın haberine göre; ekipler, olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen iki zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.