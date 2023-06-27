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Adana'da çatıya çıkan keçi uğraşlar sonucu yakalandı

Her Kurban Bayramı'nda yaşanan o bildik-tanıdık sahnelere bir yenisi daha eklendi. Adana’da Kurban Bayramı hazırlıkları sırasında bir keçinin çatıya tırmanıp kaçması ilginç görüntülere sahne oldu.

Giriş: 27.06.2023 - 20:16 | Güncelleme: ABONE OL
Adana'da çatıya çıkan keçi uğraşlar sonucu yakalandı
DHA

Adana'da sahibinin elinden kaçarak çatıdan çatıya atlayan kurbanlık keçi, vatandaşların uzun uğraşları sonucu yakalandı. Keçi yakalama operasyonu bir mahalleli tarafından cep telefonu ile kaydedildi.



Yüreğir ilçesi Kışla Mahallesi'nde saat 17.00 sıralarında sahibinin iple gezdirdiği keçi elinden kaçarak tek katlı bir prefabrik evin çatısına çıktı. Keçiyi kurtarmak isteyen vatandaşlar itfaiyeye haber verdi. İtfaiyeyi beklerken keçiyi yakalamaya çalışan mahalleli, seferber oldu.


FOTO: İHA
FOTO: İHA

Başka bir evin çatısına atlayan keçi, uzun uğraşlar sonucu bir vatandaş tarafından ipinden tutularak yakalandı. Vatandaşların mücadelesi başka bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Çalışma sırasında mahallelinin diyalogları ve keçiyi yakalamak için birbirlerine verdikleri öneriler gülümsetti.

Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir

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