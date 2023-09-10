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        Haberler Gündem Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı - Güncel haberler

        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı

        Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.09.2023 - 22:46 Güncelleme: 10.09.2023 - 22:46
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        Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
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        Toros Mahallesi'nde bulunun bir binanın sakinleri 6'ncı kattaki evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Çukurova Belediyesine başvurdu.

        İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.

        YAKLAŞIK 20 TON

        Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 20 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.

        Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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