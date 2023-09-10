Adana'da bir evden yaklaşık 20 ton çöp çıktı
Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde atık biriktirildiği belirlenen evden yaklaşık 20 ton çöp çıkarıldı
Toros Mahallesi'nde bulunun bir binanın sakinleri 6'ncı kattaki evden kötü koku yayıldığı şikayetiyle Çukurova Belediyesine başvurdu.
İhbar üzerine çalışma başlatan Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri evde çok miktarda atık istiflendiğini belirledi.
YAKLAŞIK 20 TON
Ekiplerin uzun uğraşlarıyla toplanan 20 tona yakın çöp, kamyonetlerle döküm alanına taşındı.
Atıkların çıkarılmasının ardından ev ve çevresinde temizlik yapıldı.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.