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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü

        Adana'da iki grup arasında bıçaklı kavga: 1 ölü

        Adana Kozan'da iki grup arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olay sırasında bıçakla ağır yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 00:48 Güncelleme: 14.12.2023 - 00:48
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        Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
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        Adana'nın Kozan ilçesinde, iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, Türkeli Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen sebeple kavga çıktı.

        BIÇAKLA AĞIR YARALANDI

        Kavga sırasında henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi Ersoy Salih'i (19) bıçakla yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        KALDIRILDIĞI HASTANEDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; sağlık ekiplerinin Kozan Devlet Hastanesine kaldırdığı Salih, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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