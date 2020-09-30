Adana'da, 6 kilo 910 gram esrar ve 3 bin 138 uyuşturucu hap ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulundurulduğunu belirlediği merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenledi.Evde, yatak odasındaki dolabın içinde 6 kilo 910 gram esrar, 3 bin 138 uyuşturucu hap ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 795 lira bulundu.Gözaltına alınan ev sahibi Atilla E. (18),işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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