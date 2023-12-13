Adam Driver ikinci kez baba oldu
Adam Driver, ikinci kez baba olduğunu katıldığı programda ağzından kaçırdı. Ünlü oyuncu, "Geçen yıl bir kız bebek istemiştim ve oldu" dedi
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'Marriage Story', 'House of Gucci', 'Ferrari' gibi yapımlarda rol alan Adam Driver, özel hayatını gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyordu.
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2013'ten bu yana kendisi gibi oyuncu olan Joanne Tucker ile mutlu bir beraberliği olan Driver, 2016'da doğan ilk çocuklarını iki yıl boyunca sır gibi saklamıştı.
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AĞZINDAN KAÇIRDI
40 yaşındaki ünlü oyuncu, 'Saturday Night Live' programının provaları sırasında ikinci kez baba olduğunu ağzından kaçırdı.
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"KIZ BEBEK İSTEMİŞTİM VE OLDU"
Adam Driver, "Geçen yıl bir kız bebek istemiştim ve oldu. Bu da çok yorucuydu. Bu yüzden bu yıl uyku ilacı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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"BEN SIRASIYLA BİR EŞ VE BABAYIM"
Adam Driver, 2020'de, "Ben bir eşim ve babayım. Tam olarak bu sırayla. Oğluma bu konuda çok açık oldum. O her şeyde ikinci sırada" demişti.
Fotoğraflar: AP