Hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2024 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama
Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları için tarih araştırmaları başladı. Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 21-22 Aralık tarihlerinde düzenleniyor. Söz konusu sınavlara katılım sağlayan adaylar, ''Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?2' sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM kılavuzunda sınav sonuç tarihi bilgisine yer verilmişti. İşte, 2024 Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı ve merak edilen detaylar...
- 1
Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınavı, bu hafta sonu gerçekleştiriliyor. Hakim ve savcı yardımcılığı sınavı sonucunda 850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı, 50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı yapılacak. Peki, 2024 Adalet Bakanlığı hakimlik ve savcılık sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖSYM AİS ile Adalet Bakanlığı sınav sonuçları sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...
- 2
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI GERÇEKLEŞİYOR!
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 2024-Adalet Bakanlığı Sınavları (Adli Yargı/Adli Yargı-Avukat/İdari Yargı), 8 ilde toplam 67 bin 527 adayın katılımıyla bu hafta sonu düzenleniyor.
ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı) 21 Aralık’ta gerçekleştirildi.
Adalet Bakanlığı Avukatlar İçin Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-Adli Yargı-Avukat), İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2024-İdari Yargı) ise 22 Aralık Pazar günü yapılıyor.
Sınavların tamamlanmasının ardından gözler sonuçlar için gelecek açıklamalara çevrilecek.
- 3
ADALET BAKANLIĞI HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Adalet Bakanlığı Sınavlarının sonuçları, 22 Ocak 2025 tarihinde erişime açılacak.
Sınav sonuçları, her sınav için ayrı ayrı açıklanacak olup ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecek.
-
- 4
HAKİMLİK VE SAVCILIK SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebilecekler. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.
Kontenjana giren adayların sınav sonuç bilgisinde, “Mülakata katılmaya hak kazandınız. Mülakat tarihlerini Adalet Bakanlığı’nın internet sayfasından takip ediniz.”; 70 ve üzerinde puan alan ancak, kontenjana giremeyen adaylar için “Kontenjan nedeniyle mülakata katılmaya hak kazanamadınız.”; 70 puanın altında puan alan adaylar için ise “Kazanamadınız.” ibaresi yazılacak.
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
- 5
1000 HAKİM VE SAVCI YARDIMCISI ALINACAK
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavları sonucunda;
850 adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
100 avukatlık mesleğinden adli yargı hâkim ve savcı yardımcısı,
50 idari yargı hâkim yardımcısı olmak üzere toplam 1000 hâkim ve savcı yardımcısı alımı gerçekleştirilecek.
- 6
ADALET BAKANLIĞI SINAVLARI DEĞERLENDİRME
Her sınav kendi içinde değerlendirmeye alınacaktır. Adayların her alt testteki sorulara verdikleri doğru ve yanlış cevaplar ayrı ayrı toplanacak, doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak ham puanlar elde edilecektir.
Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılacaktır. Sınavdan sonra ÖSYM Başkanlığı tarafından cevabının değişmesi gerektiği tespit edilen sorular olması durumunda, bu doğrultuda güncellenen cevap anahtarı esas alınmak suretiyle puanlama yapılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi/konuları yirmi (20) tam puan üzerinden; Alan Bilgisi Testi/konuları seksen (80) tam puan üzerinden ayrı ayrı değerlendirilecektir.
Bu hesaplamada Alan Bilgisi Testi; Ortak Alan Bilgisi Testi (35 soru) ile Adli Yargı Testi (35 soru) / Adli Yargı Avukat Testi (35 soru) / İdari Yargı Testi (35 soru) toplamını (70 soru) ifade eder. Bu değerlendirme yapılırken Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi konuları ile Alan Bilgisi Testi konuları kendi aralarında eşit olarak puanlandırılacaktır.
Buna göre; Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 konu ile Alan Bilgisi Testinde bulunan 12 konu ayrı birer alt test olarak değerlendirilecektir. Bu 17 alt test için adayların ham puanları ayrı ayrı hesaplanacaktır. Her alt test için sınava giren adayların ham puanları kullanılarak ortalama ve standart sapma değerleri bulunacaktır.
Bulunan ortalama ve standart sapma değerleri kullanılarak her alt test için adayların ham puanları, ortalaması 50 ve standart sapması 10 olan standart puanlara dönüştürülecektir.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi’nde bulunan 5 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/5 ağırlıklandırma katsayısıyla çarpılarak toplanacak ve Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
İdari Yargı Sınavı, Adli Yargı Sınavı ile Adli Yargı-Avukat Sınavının değerlendirme işlemlerinde ilgili sınavların her birinin Alan Bilgisi Testinde bulunan 12 alt test için hesaplanan standart puanların her biri 1/12 ağırlık katsayısı ile çarpılıp sonuçlar toplanarak ilgili sınavların her biri için Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı bulunacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 20, en küçüğü 0 olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Alan Bilgisi Testi Ağırlıklı Puanı, en büyüğü 80, en küçüğü 0 olacak şekilde puanlara dönüştürülecek ve bu puan Alan Bilgisi Testi Başarı puanı olarak adlandırılacaktır.
Genel Yetenek ve Genel Kültür Testi Başarı Puanı ile Alan Bilgisi Testi Başarı Puanı’nın toplanması ile Genel Başarı Puanı hesaplanacaktır.
-