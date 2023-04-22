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Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru tarihleri belli oldu! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler ve kadro-branş dağılımı nasıl?

Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alacak! 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu!

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, geçtiğimiz günlerde 22 bin 43 personel alımı yapılacağını açıklamıştı. Personel Genel Müdürlüğü, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ve İcra Dairesi Başkanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere gerçekleştirilecek Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru tarihleri ve branş-kadro dağılımı belli oldu. Bakan Bozdağ PGM’de 10.719, CTE’de 10.138, icra dairelerinde 700, merkez teşkilatta 486 kişinin istihdam edileceğini duyurdu. İşte Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuru tarihi, şartları ve kontenjan dağılımı...

Giriş: 22.04.2023 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Adalet Bakanlığı personel alımı başvuruları için geri sayım başladı. Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre taşra ve merkez teşkilatlarında görevlendirilmek üzere personel alımı yapılacak. Toplamda 22 bin 43 kişiyi etkileyecek olan Adalet Bakanlığı personel alımı şartları, branş dağılımı ve tarihleri belli oldu. Personel Genel Müdürlüğünde 10 bin 719, Ceza ve Tevkifevlerinde 10 bin 138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel alınacak. İşte 2023 Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu şartları, meslek grupları ve branş dağılımı...

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SAYISI ARTTI!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, daha önce 18 bin 500 olarak açıklanan yeni personel alımı sayısının 22 bin 48'e çıkarıldığını açıklamıştı.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI İLANI RESMİ GAZETE'DE!

    Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 22 bin 43 personel alımına ilişkin ilanların Resmi Gazete'de yayımlandığını açıkladı.

    Alım ilanları Resmî Gazete'de yayımlandı. Bu kapsamda, PGM'de 10.719, CTE'de 10.138, icra dairelerinde 700 ve merkez teşkilatta 486 personel istihdam edilecektir. 

  • TOPLAMDA 22 BİN 43 PERSONEL ALINACAK!

    Adalet Bakanlığı, Personel Genel Müdürlüğü (PGM), Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE) ve icra dairelerinde istihdam edilmek üzere toplamda 22 bin 43 kişi alımı yapılacağını duyurdu.

  • ADALET BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ BELLİ OLDU!

    Adalet Bakanlığı 22 bin 43 personel alımı başvuruları 25 Nisan'da başlayacak ve 11 Mayıs'ta sona erecektir.

  • BRANŞ VE KADRO DAĞILIMI NASIL OLACAK?

    Adalet Bakanlığı personel alımı ilanlara göre 8 bin 647 infaz koruma memuru, 5 bin 461 zabıt katibi, 2 bin 429 mübaşir, 1590 koruma ve güvenlik görevlisi olmak üzere çözümleyici, destek personeli, istatistikçi, mühendis, mütercim, mütercim tercüman, programcı, teknisyen, tekniker, fizyoterapist, sosyal çalışmacı, psikolog, işaret dili tercümanı, öğretmen, sağlık memuru, hemşire, büro personeli, gemi adamı, veteriner hekim, diyetisyen ve icra katibi kadrolarında istihdam sağlanacak. Alımlarla adliyelerde 10 bin 719,  Ceza İnfaz Kurumlarında 10 bin 138, İcra Dairelerinde 700, Bakanlık merkez teşkilatta 563 olmak üzere 22 bin 43 kişi istihdam edilecek.

  • PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELER?

    Adalet Bakanlığı'nda alım yapılacak kadrolara ilişkin kılavuz henüz yayınlanmadı. Ancak geçtiğimiz yıl genel başvuru şartları şu şekildeydi;

    Türk Vatandaşı olmak,

    Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

    Türk Ceza Kanunu'nun 53'üncü Maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,

  • Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

    Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmak.

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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