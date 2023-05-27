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Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır" dedi

Giriş: 27.05.2023 - 12:31 | Güncelleme: ABONE OL
Adalet Bakanı Bozdağ: Terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır
Bozdağ: Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmadı
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AA

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan ile İmralı'da hiçbir görüşme yapılmadığını belirterek, "Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir Güneş balçıkla sıvanmaz." dedi.

Bozdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir televizyon programında dile getirdiği iddialara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"İmralı’da terörist başı Öcalan ile hiçbir görüşme yapılmamıştır. Aksine iddialar, terör örgütlerinin Kemal Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemek için bile bile söylenmektedir. Güneş balçıkla sıvanmaz. Hiçbir yalan terör örgütlerinin Kılıçdaroğlu'na verdiği desteği gizlemeye yetmez."

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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