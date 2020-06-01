İHA

Yeni tip koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, Adalar’a yapılan seferler geçici süreliğine durdurulmuştu.

Sefer kısıtlamasının sona ermesiyle birlikte bugün Adalar seferleri tekrar başladı. Biletlerini alan vatandaşlar, maskelerini takarak ve sosyal mesafe kuralına uyarak Adalar vapurlarında yolculuk yapabiliyor.

Kınalıada Muhtarı Erdal Aydın, "Kısıtlama kararları alınmasaydı hastalıkla kötü günler geçirebilirdik. Ama karar alındıktan sonra rahat bir ortamda rahat bir süreç geçirdik. 1 Haziran itibariyle Adalarımıza giriş-çıkışlar yapılmaya başlandı. Çok büyük yoğunluk yok. Vatandaşlar gelmeye başladı" dedi.