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        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"

        Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı. Üşümezsoy, "Neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı" açıklamasında bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 13:45 Güncelleme: 24.04.2025 - 15:01
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        "Adalar fayı baştan beri ölü bir fay"
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        Marmara'yı sarsan 6.2'lik depremde açıklamaları dikkat çeken Yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, Habertürk TV'de Hülya Hökenek'in sorularını yanıtladı.

        Üşümezsoy, şunları kaydetti: "1999'da herkes Marmara Denizi boydan boya kırılmamış 1766'dan beri, o halde ilk Körfez'den çıkacak, boydan boya kırılacak dedikleri spekülasyondu. Ama oysa ki Marmara Denizi 1894'te büyük deprem olmuş Çınarcık çukurunda. Ve bu da bu depremi yok sayarsan 1766'dan beri deprem olmadı dersen böyle bir spekülasyona girersin. İkincisi 1912'de Tekirdağ Silivri çukurunda fay kırılmış, öyle olunca kırılmayan ortada 50 km'lik bir alan kalıyor. Silivri çukuru ile Çınarcık çukuru arasındaki kesim. Silivri çukurundan Kumburgaz çukuruna çıkan fay 35 km'dir. Büyükçekmece'de fay bitiyor.

        Biz milimetrik verilerle yaptığımız çalışmalarda gördük ki Kumburgaz çukurunda doğu batı gidişli, Silivri-Kumburgaz kıyısı, bir sırt olarak çukur üzerine bindiriyor. İşte 5,7'lik deprem o zaman olmuştu. Diğeri ise Kumburgaz orta sırtının hemen batısında Silivri çukurunun kenarında bir fay var. İkisi çatallanarak ortada deprem yapıyor. Bunlar ikisi birden kırılırsa 6,5'lik deprem yapar. İki ayrı faydı. Ama neredeyse 20 km'lik bir boşluğa rağmen oradan Adalar fayını getirip bu faya ekliyorlar. Ve ekleyince Adalar fayı zaten baştan beri ölü bir fay. Ama o fayı Yeşilköy'den Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar uzatıp getirince 50 km'lik fay 7'lik deprem olur diye açıklandı. "

        Bu deprem o deprem miydi? Prof. Dr. Görür: Daha büyüğü gelecek! Prof. Dr. Üşümezsoy: Stres boşaldı!
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        #son dakika
        #istanbul deprem
        #Şener Üşümezsoy
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