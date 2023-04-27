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Denizde sürüklendi! Adada mahsur kalan köpek için seferberlik

İstanbul Şile'de denize düşen bir köpek akıntıya kapıldı. Sürüklendikten sonra Ocaklı Adası'na çıkan köpeği kurtarmak için ekipler seferber oldu

Giriş: 27.04.2023 - 10:13 | Güncelleme: ABONE OL
Adada mahsur kalan köpek için seferberlik!
Adada mahsur kalan köpek için seferberlik!
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DHA

Şile'de denize düşüp akıntıya kapılarak sürüklenen köpek, Ocaklı Ada'ya çıkarak mahsur kaldı. Köpek, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler tarafından kurtarıldı.

DHA'da yer alan habere göre olay, dün öğle saatlerinde Şile'de denize düşerek akıntıya kapılan köpek bir süre sürüklendi. Ocaklı Ada'ya çıkan köpek mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen, Şile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK) köpeği kurtararak karaya çıkardı.

Şile Belediyesi Veteriner ekiplerine teslim edilen köpek barınağa götürüldü. Köpeğin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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