Adada mahsur kalan köpek için seferberlik!

DHA'da yer alan habere göre olay, dün öğle saatlerinde Şile'de denize düşerek akıntıya kapılan köpek bir süre sürüklendi. Ocaklı Ada'ya çıkan köpek mahsur kaldı.

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