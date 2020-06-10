Acunn SMS sıralaması, bu akşam ekranlara gelen Survivor eleme konseyi ile birlikte gündeme geldi. Survivor'da bu hafta ada konseyinde Ünlüler ve Gönüllüler takımı SMS sıralaması belli oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımında (kırmızı takımda) Barış haftanın SMS birincisi oldu. Gönüllüler takımında (mavi takımda) ise Cemal Can haftanın SMS birincisi oldu.

ACUNN SURVIVOR 17. HAFTA GÖNÜLLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Ardahan

4 - Yasin

3 - Evrim

2 - Nisan

1 - Cemal Can

ACUNN SURVIVOR 17. HAFTA ÜNLÜLER SMS SIRALAMASI

5 - Elif

4 - Yunus Emre

3 - Berkan

2 - Sercan

1 - Barış