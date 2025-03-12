Acun Ilıcalı: Galatasaray ne istiyor?
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ilıcalı, transfer konusundan ezeli rakipleri Galatasaray'a kadar birçok konuda net konuştu.
Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, TV100'de gündeme dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
"NAPOLI, MAXIMIN'I GÜNLERCE İSTEDİ"
Diego Carlos, çok önemli bir transfer. Fazlasını da almıştık aslında. İyi oynuyor diye övdüğüm Maximin'e İtalyan lideri talip oldu. Bu oyuncu Türkiye'de değil miydi, transfer teklifi aldı, aldığı takım Napoli. Osimhen'in eski takımı yani. Napoli, günlerce bizi baskı altına altı ve ne istiyorsanız yapalım dediler. Ciddi bir rakam teklif ettiler. Onun gideceğini düşünerek Mimovic'i aldık. Mario ve Okan'dan bana geldi. Başkanımıza söyledim ve o da inandı. O transferi de bitirdik. O transferde de uçağı yoldan döndürdük! Çocuk bizi bir duydu, "Ne Fenerbahçe mi!" dedi. Bu yüzden gurur duyuyorum. Başka bir takıma gidiyordu. Fenerbahçe varsa ben gitmem dedi. O süreç de güzel geçti. Güzel transferler yaptık.
"TUTA'DA SORUN OLUNCA CARLOS'U ALDIK"
Tuta ile görüştük. Eşi yeni doğum yapmıştı. O yüzden gelmek istemedi. Ama alternatifler vardı. Skriniar birdi. Carlos ve Tuta vardı. Tuta'da sorun olunca Carlos'u aldık.
"CENK TOSUN'A TEKLİF VAR"
Evet, doğru. Gidiyor diyemem, teklif var. Cenk, kaliteli bir futbolcu ve çok iyi bir insan. Cengiz Ünder'in Amerika'da çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Üzülerek, kabule etmek zorunda kaldık. Cenk'te de aynı durum geçerli. Sezon sonuna kadar kiralık olabilir.
"YUSUF 20 MİLYON EURO OLDU"
Yusuf Akçiçek için sözlü görüşme yaptık. Anderlecht maçından sonra bir mesaj geldi İngiltere'den, "Bugün 20 milyon oldu" diye. Satmayı düşünmüyoruz.
"TALISCA'DAN ÇOK ÜMİTLİYİZ"
En-Nesyri'yi savundum diye eleştiriler aldım. Ondan sonra başkanımız Oğuz Aydın için aynı eleştirileri aldı. Bunlar futbolun bir tarafı ama mahcup olmadığımız için çok mutluyum. Transferlerimiz ilk 11'e sığmıyor. Amrabat, Oğuz Aydın, Kostic. Çok iyi transferler yaptık. En beğenilmeyen Maximin'i Napoli istedi. Kışın da aynı şekilde. Hocamız 3 istedi, biz 5 aldık. Hocamız da neden böyle istiyor, o da kulübü düşünüyor. Talisca sezon başında kamp yapmadı. 1-1.5 da oynamamıştı. Talisca'dan çok ümitliyiz.
"İNSANLAR GALATASARAY YÖNETİMİYLE DALGA GEÇTİ"
Eray Bey sağ olsun, o da açıklamalarında olayı bir yere taşımayı seviyor. Bir yerden bir hikaye çıkarmayı seviyor. Siz Türkler demiş Mourinho, Mourinho'nun böyle bir ifadesi var mı, siz hiç gördünüz mü? Ben bir kere bile böyle bir sözünü görmedim. Buradan da mı ırkçılık çıkacak! Maymun dendi, Drogba çıktı! Bunun ötesi yok! O gün de uyardım Avrupa'ya taşımayın diye, insanlar Galatasaray yönetimiyle dalga geçti. Hiç destek gördün mü sen? Bir kişi çıktı mı? Futbolcular destek çıktı, bir kişi ırkçı dedi mi?
"GALATASARAY YABANCI HAKEM KONUSUNDA NE İSTİYOR?"
Yabancı VAR'ı ilk biz istedik dediler karşı taraftan. Saygı duyuyorum. Bizim gücümüz olsa zaten eylülde getirirdik. Yabancı VAR'la ilgili bir açıklama var Galatasaray'dan, yabancı VAR adalet için değil ayrıcalık için diyorlar. Hırsız diyorlar, ben bunu anlıyorum. Yabancı VAR, ayrıcalık istemek için varmış bizim için. Tüm Türkiye'ye sesleniyorum. Fenerbahçe - Rizespor maçında iki tartışmalı pozisyon var. Kırmızı kart gören oyuncu hakeme bir şey söylediği için kırmızı kart gördüğünü kabul etti. Tartışılacak bir şey yok. Onu koy cebine. İkinci pozisyon penaltı pozisyonu. Herkes penaltı dedi buna da, güreşiyorlar, Şampiyonlar Ligi'nde de verdiler. Galatasaray, bu iki pozisyon üzerine açıklama yapıyor. Hakem hatası olabilir. Bu açıklamanın yapıldığı maçta, ikisi de doğru karar. Yabancı VAR'ı da istemiyoruz diyorlar. Beşiktaş ve Trabzonspor'un ne istediğini biliyorum. Galatasaray, yabancı hakem konusunda ne istiyor?
JOSE MOURINHO'NUN PFDK SEVKİ
Açıkçası bu son sevki hiç anlamadım. Kendisinin İngilizce kullandığı bir cümle, belki tercümedeki yanlış ifadeden değişmiş olabilir. Başından geçen bir olayı anlatıyor. Türkiye'de yaşadığı bir olayı anlatıyor dış basına. Bununla ilgili niye sevk oldu, şaşkınım. Onu anlamadım.