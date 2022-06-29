MasterChef yeni sezon başlangıç tarihi izleyiciler tarafından merak ediyor. Survivor All Star'ın TV8 ekranlarına veda etmesine sayılı gün kala gözler MasterChef yarışması ile ilgili gelişmelere çevrildi. Peki, "Yeni sezonda MasterChef jürileri değişti mi, MasterChef 2022 ne zaman başlayacak?" İşte detaylar...