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TÜRK-İŞ temmuz ayı açlık ve yoksulluk sınırı araştırmasının sonuçlarını yayımladı. Buna göre temmuzda 4 kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı 37.974 liraya yükseldi. Açlık sınırı ise 11.658 lirayla net asgari ücretin 256 TL üzerine tırmandı. Temmuzda bekar bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ ise aylık 15.123 TL’ye yükseldi.

Haziran ayında yoksulluk sınırı 33.788 TL, açlık sınırı ise 10.373 TL olarak açıklanmıştı.

Temmuz 2022 Aralık2022 Haziran2023 Temmuz 2023 Yetişkin Erkek Gıda Harcaması 2.062,63 2.451,55 3.111,88 3.493,55 Yetişkin Kadın Gıda Harcaması 1.645,21 1.951,20 2.528,37 2.857,54 15–19 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 2.032,63 2.421,55 3.074,38 3.444,80 4–6 Yaş Grubu Çocuk Gıda Harcaması 1.099,17 1.306,27 1.658,55 1.862,15 Açlık Sınırı (4 Kişilik Ailenin Gıda Harcaması) 6.839,64 8.130,57 10.373,28 11.658,05 Yoksulluk Sınırı (4 Kişilik Ailenin Toplam Harcaması) 22.278,95 26.483,94 33.788,80 37.974,11

AYLIK GIDA ENFLASYONU ÇİFT HANEDE

TÜRK-İŞ verilerine göre, temmuz ayında Ankara’da yaşayan dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artış bir önceki aya göre yüzde 12.38'i buldu. Böylece Mayıs 2022'den bu yana ilk kez gıda enflasyonunda çift haneli artış kaydedildi.

Yedi aylık değişim oranı ise yüzde 43,38 olarak tespit edildi.

Gıdada yıllık enflasyon ise aynı dönemde yüzde 70,44 oldu.