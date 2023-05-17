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Açılmış süt bozulur mu, nasıl saklanmalı? Açılmış süt dolapta kaç gün dayanır?

Vitamin ve mineral bakımından zengin olan süt özellikle kemik gelişimi üzerinde etkili bir rol oynar. Gelişim çağındaki çocukların tüketmesi gereken besin kaynaklarının başında gelen süt ve süt ürünleri tatlıların da ana malzemesidir. Açılmış süt bozulur mu, nasıl saklanmalı? Açılmış süt dolapta kaç gün dayanır? İşte, detaylar.

Giriş: 17.05.2023 - 23:28 | Güncelleme: ABONE OL
Açılmış Süt Bozulur Mu, Nasıl Saklanmalı? Açılmış Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?
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En merak edilen konulardan biri de sütün kaç günde içerisinde bozulmaya başladığıdır. Bozulan süt gerek tadıyla gerekse kokusuyla kendini belli edecektir. Bu sayede de aldığınız sütün içilebilir olup olmadığını anlayabilirsiniz. Açılmış süt bozulur mu? Açılmış süt dolapta ya da oda sıcaklığında kaç gün dayanır? Açılmış Süt kaç gün bekler ve kaç günde bozulur? Açılmış Süt nasıl saklanmalıdır? Açılmış süt hakkında merak edilen tüm detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Açılmış Süt Bozulur Mu?

Ambalajı açılan süt ürünlerinin dayanma süresi kısalır. Ambalajlı haliyle 7 güne kadar çıkan raf ömrü ambalajın açılmasıyla birlikte birkaç güne düşer. Ambalajı açılan pastörize sütler en geç 2 gün içerisinde tüketilmelidir. Ağzı açılan UHT sütün raf ömrü ise 3-4 gün kadardır. 4 günden sonra kıvamı bozulmaya başlayacaktır. Çiğ süt ise oda sıcaklığında 5-6 saat kadar durabilir. Buzdolabında ise 2 gün kadar saklanabilir.

Açılmış Süt Kaç Gün Dayanır?

Açılmış süt ısı değişiminden dolayı ambalajlı süte kıyasla daha kısa raf ömrüne sahiptir. Açılmış süt en fazla 2 gün kadar dayanabilir. 2 günü aşan durumlarda süt bakteri üretmeye başlayacağından dolayı tüketmemenizi tavsiye ederiz.

Açılmış Süt Dolapta Kaç Gün Dayanır?

Ambalajı açılan sütler mutlaka buzdolabına konmalıdır. Oda sıcaklığı sütün saklanması için uygun değildir. Açılmış pastörize sütler dolapta 2 gün kadar muhafaza edilebilirler. UHT süt ise 3-4 gün kadar dolapta bozulmadan durabilir.

Açılmış Süt Kaç Gün Bekler?

Ambalajının açılması sütün raf ömrünü kısaltacaktır. Ambalajı açılan pastörize sütler dolapta en fazla 2 gün kadar bekletilmelidir. Aldığınız sütün son kullanma tarihine de mutlaka dikkat etmelisiniz. Bozuk sütler kıvam ve koku olarak kendini belli eder. Aşırı mikroorganizma birikimi sebebiyle sütte ekşi bir koku hâkim olur. UHT süt ile pastörize sütlerin bekleme süresi farklıdır. UHT sütte bekleme süresi 4 güne kadar uzamaktadır.

Açılmış Süt Kaç Günde Bozulur?

Açılmış pastörize süt 2 günden sonra bozulmaya başlar. Şayet ambalajı açılmış ve 2 günü geçmiş bir sütünüz varsa kesinlikle tüketmeyin. Bu gıda zehirlenmesine sebebiyet verebilir. Ambalajı açılan UHT süt ise en geç 4 gün içerisinde tüketilmelidir.

Açılmış Süt Nasıl Saklanmalı?

Açılmış süt için en uygun saklama ortamı buzdolabıdır. Açılmış süt kesinlikle oda sıcaklığında durmamalıdır. Bu onun bozulma sürecini hızlandıracaktır. Açılmış sütler hava geçirmeyen kaplarda ya da kendi ambalajında buzdolabında saklanabilir.

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Haberi Hazırlayan : Türker Üner

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