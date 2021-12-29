Acil tıp uzmanlarından çağrı! O testler bizde de kullanılmalı

Pandemi ile mücadelede, aşıya rağmen ürküten bir tabloyla karşı karşıyayız. Her geçen gün artan vakalar ve hızla yayılan varyantlar çözüm üretmeyi zorunlu hale getiriyor. Türkiye’de kış mevsiminin gelişiyle Covid dışı hastalıklarda da artış yaşanıyor. Covid olanla olmayanın birbirine karıştığı, yayılımın çok büyük bir hızla artmaya başladığı bugünlerde, uzmanlar nüfusundan daha fazla hasta başvurusu ile çok büyük bir yoğunluğun yaşandığı acil servislerde, pandeminin getirdiği sorunlar çözülmeden yeni bir döneme girmenin mümkün olamayacağını söylüyor. Peki bu nasıl gerçekleşecek? Acil servis uzmanları, bu noktada hızlı antijen testlerinin varlığına dikkat çekiyor. Bu testler yardımıyla sadece acil servislerin değil, okullar ve eğlence yerlerindeki risklerin azaltılması da mümkün. Uzmanlar, “Hızlı testlerin PCR olarak adlandırılan tanı testiyle aynı olmadığının bilinmesi gerek, dünyanın pek çok ülkesinde ücretsiz olarak dağıtılan ve yaygın şekilde kullanılan hızlı testler ülkemizde yaygın değil”diyor. Unutulmaması gereken nokta şu; Bu testlerin kullanımı PCR duyarlılığında olmasa bile önemli sayılıyor ve yayılımın engellenmesine ciddi şekilde katkı sağlıyor. İşte konuyla ilgili görüşler:

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli:

HAYAT KURTARICI BİR İHTİYAÇ

Hızlı testler yurtdışında yaygın uygulansa da ülkemizde özel kurumlar hariç neredeyse hiç kullanılmıyor. Neden olarak güvenilir bulunmamaları gösteriliyor. Ben özellikle negatif sonuçlarda hata olsa bile diğer avantajları düşünüldüğünde bu testlerin kullanılmamalarını anlaşılır bulmuyorum. Rutinde kullandığımız PCR testinin en hızlı şekilde sonuçlanması için 2-3 saat gerekiyor. Bu süre çoğu yerde 8-12 saat arasında değişiyor. Hasta sayısının yoğunlaştığı dönemlerde sürenin 2-3 güne kadar bile uzayabildiğini görüyoruz. Hızlı sonuç veren antijen testleri ise özellikle salgın dönemlerinde hızlı hasta ayrımı yapabilmek için hayat kurtarıcı bir ihtiyaç. Bu nedenle dünyada hem güvenilir kabul ediliyor hem de yaygın kullanılıyorlar. Özellikle hastane çalışanlarının taramalarında, temaslı ayrımında, hasta yatışlarının hızlandırılmasında, yurtdışı giriş çıkışlarında zaman ve iş gücü kaybı olmaması açısından hızlı testlerin bir gereklilik olduğunu düşünüyorum.

Acil Tıp Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Serkan Yılmaz:

ACİL SERVİSLERDE BEKLEME SÜRELERİ AZALIR

Günümüzde hızlı test Covid-19 için PCR gibi bir tanı testi olarak kabul edilmese de acil servislerimizde hasta ayrımı için kullanılmasının (hasta triyajı) kalabalığı azaltmak açısından yararlı olduğunu düşünüyoruz. Covid-19 şüphesi dışında, acil servise başvurup müdahale ve operasyon gereken hastalardan (şüpheli Covid-19 hastası tanımına uymadığı halde) Covid-19 dışlanması istenmesi, hastanın acil servislerdeki riskli alanlarda daha uzun beklemesi nedeniyle gereksiz yoğunluğa yol açıyor. Bekleme sürelerinin azaltılması için acil serviste uzun bekleme süreleri olan ve/veya hızla yatışı gereken ancak Covid-19 açısından düşük riskli hastalarda PCR testi yanı sıra hızlı test uygulamasını öneriyoruz. Bu, bekleme sürelerinin azaltılması ve acil servislerin rahatlatılıp hastaların risklerden korunması demektir.

İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniği TTB Pandemi Çalışma Grubu Üyesi Prof. Dr. Özgür Karcıoğlu:

KULLANIMLARI SINIRLI DURUMLARDA YARARLI OLABİLİR

Hızlı antijen testleri, Covid-19 etkenlerine özgü proteinlerin araştırıldığı testlerdir. Bu testler, Covid-19’a kesin tanı koymak için önerilmez. Kullanımları sadece sınırlı durumlarda yararlı olabilir. Hızlı antijen testleri salgın yönetim stratejisinde bazı durumlarda zaman kazandırıcı olup PCR gibi pahalı ve uzun sürede sonuç veren testlerin yerine kullanılabilir. İlköğretim okullarında şüpheli temas durumları, eğlence yerlerine giriş, yolculuk öncesi taramalar ile acil servis yoğunluklarının azaltılması hızlı antijen testlerinin uygulama örnekleri arasındadır. Bu testlerin sağladıkları avantajlar sayesinde, eğitim-öğretim etkinliklerinin kesintiye uğramasına gerek kalmaz. Hızlı testler çok sayıda ülkede; okul, kreş ve bazı işletmelerde bir süredir ek güvenlik önlemi olarak işlev görüyor.

Bu testlerin doğruluğu PCR’a göre düşük olduğu için gerektiğinde sonuçlarının PCR ile doğrulanması gerekiyor. Antijen testlerinden doğru sonuç alınması için testin hastalık başlangıcından sonraki ilk 5 günde yapılması isteniyor. Bu ve benzeri nedenler antijen testlerinde yalancı negatiflik oranının yüksek çıkmasına yol açsa da sonucun negatif olması kişinin Covid-19 olmadığını kesin olarak göstermiyor. Hastalık bulgusu veya Covid-19 hastasıyla teması olan kişilerde negatif sonuç durumunda mutlaka PCR testi de gerekiyor.

Pozitif Ag testi durumunda Covid-19 olasılığı çok yüksek bulunuyor. Bu noktada pozitif antijen test sonucunun PCR testiyle doğrulanması gerekiyor. Özellikle klinik olarak Covid-19 bulgu ve yakınmaları bulunan kişilerde tüm önlemlerin Covid-19 doğrulanmış gibi alınması şart görülüyor.