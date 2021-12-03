Açıköğretim öğrencileri sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edebilir

Açıköğretim sınav sonuçlarına 7 Aralık'a kadar itiraz edilecek

AA

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, AÜ Açıköğretim Sistemi'nin 27 ve 28 Kasım'da yapılan ara sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar öğrenci otomasyonu üzerinden 7 Aralık Salı günü saat 17.30'a kadar yapılabilecek.

Covid-19 tedbirleri alınarak Türkiye'de 81 il, 29 ilçe ve KKTC'de Lefkoşa olmak üzere 111 sınav merkezinde 4 oturumda gerçekleştirilen sınavın sonuçları dün akşam açıklanmıştı.