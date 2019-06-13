İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları’nın gelenekselleşen “yaz oyunları” 11 Haziran 2019 Salı günü Felatun Bey ile Rakım Efendi oyunu ile başladı. Tiyatro sezonunun en çok izlenen oyunları arasında yer alan Felatun Bey ile Rakım Efendi, Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nde seyircisine sanatla dolu bir gece yaşattı. Seyircilerin beğenisini kazanan oyun ayakta alkışlandı.

Oyunun gösterimine, Şehir Tiyatroları Müdürü Necip Sedat Çakır, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Süha Uygur, Müdür Yardımcıları Ceyhun Ünlü, Osman Kurtuluş ve Mehmet Karaosmanoğlu’nun yanı sıra birçok sanatçı, gazeteci ve eleştirmen katıldı.

19. yüzyıl İstanbul’unda geçen eserin kahramanlarından Felatun Bey görüntü itibariyle modern, iç dünyası itibariyle yoz ve boş, bu anlayışta sürdürdüğü yaşamıyla gülünç durumlara düşen bir mirasyedidir. Eserin diğer kahramanı olan Rakım Efendi ise ailesinin ölümünden sonra Arap Dadı tarafından bin bir güçlükle yetiştirilen, gelenek göreneklerine bağlı, kültürlü, azimli, çalışkan ve bu olumlu nitelikleri nedeniyle herkesin sevdiği, takdir ettiği bir gençtir.

Bu ikilinin yolu yaşamları boyunca birçok noktada kesişir. Türk edebiyatının ilk popüler yazarlarından kabul edilen Ahmet Mithat Efendi’nin romanından uyarlanan oyun, Tanzimatı takiben ortaya çıkan diğer ilk Türk eserlerinde de sık olarak rastladığımız “yanlış batılılaşma” konusunu ironik bir yaklaşımla ele alıyor. 2018-2019 sezonunda ilk kez sahnelenmeye başlayan, Ahmet Mithat Efendi’nin yazdığı, Selçuk Soğukçay’ın oyunlaştırıp yönettiği oyunda Arda Aydın, Aslı Aybars, Ayşegül İşsever, Bekir Aksoy, Doğan Şirin, Emrah Can Yaylı, Emrah Derviş Soylu, Engin Gürmen, Ezgim Kılınç, Fahri Kıncır, Gizem Akkuş, İrem Arslan, Nazife Oğlakçıoğlu, Nur Saçbüker, Osman Kaba, Pınar Pamuk, Sarin Karadaş, Sevilay Şimşek, Sinan Bengier, Tuğçe Açıkgöz, Zeynep Ceren Gedikali rol alıyor.

“Yaz oyunları”nda Bizim Aile, Amanvermez Avni ve Cibali Karakolu adlı oyunlar önümüzdeki günlerde seyirciyle buluşacak.