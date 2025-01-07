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        Haberler Bilgi Gündem Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonucu sorgulama: AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi 1. dönem sınav sonuç tarihi: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavları 21-22 Aralık tarihleri arasında uygulandı. Belirtilen tarihler arasında sınavlara katılım gösteren öğrenciler, AÖL sınav sonuçları için Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gelecek son dakika açıklamalarını beklemeye başladı. Peki, "AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte AÖL 1. dönem sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.01.2025 - 00:40 Güncelleme: 07.01.2025 - 00:40
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        • 1

          AÖL sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 21 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları 22 Aralık tarihinde sona erdi. 3 oturum şeklinde yılda üç kez uygulanan AÖL sınavlarında her bir oturum için öğrencilere 100 dakika süre verilmektedir. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...

        • 2

          AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          MEB sınav duyurusuyla AÖL sonuçları için tarih verdi. AÖL sınav sonuçları 22 Ocak 2025 tarihinden itibaren öğrenilebilecek.

        • 3

          AÖL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

          Liseye kayıtlı öğrenciler, öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile; Açık Öğretim Ortaokulunda kayıtlı öğrenciler https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi ve Mesleki Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı öğrenciler https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx internet adreslerinden giriş yaparak sınav sonuç bilgilerini öğrenebilecektir.

        • 4

          Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 1. dönem sınavlarına ilişkin sorular ve cevap anahtarları MEB tarafından erişime açıldı. Yazılı sınavda sorulan sorular ile cevap anahtarları 25 Aralık 2024 tarihinde http://www.meb.gov.tr ve/veya http://odsgm.meb.gov.tr, adreslerinden yayımlandı.

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