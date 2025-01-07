AÖL sınav sonuçlarında geri sayım sürüyor. 21 Aralık'ta başlayan Açık Öğretim Lisesi sınavları 22 Aralık tarihinde sona erdi. 3 oturum şeklinde yılda üç kez uygulanan AÖL sınavlarında her bir oturum için öğrencilere 100 dakika süre verilmektedir. Peki, AÖL sınav sonuçları açıklandı mı? AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte detaylar...