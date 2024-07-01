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        Haberler Yemek Yapma Acı ve lezzetin buluşması: Evde kolayca yapabileceğiniz restoran atıştırmalığı buffalo wings tarifi!

        Acı ve lezzetin buluşması: Evde kolayca yapabileceğiniz restoran atıştırmalığı buffalo wings tarifi!

        Buffalo wings yani Buffalo soslu tavuk kanatları, Amerikan mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olarak bilinir. Acı sosuyla damaklarda iz bırakan bu eşsiz kanatları evinizde kolayca hazırlayabilirsiniz. Peki, nasıl hazırlanır ve püf noktaları nelerdir? İşte, sizin için buffalo wings tarifi!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.07.2024 - 16:43 Güncelleme: 01.07.2024 - 17:33
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        • 1

          Buffalo wings, 1960'larda Buffalo, New York'ta bulunan bir barda ortaya çıktı ve o günden beri Amerikan mutfağının ikonik lezzetlerinden biridir. Bu lezzetli ve acı kanatları evde hazırlamanın birkaç püf noktası vardır. İlk olarak, kanatların çıtır çıtır olması için fırında veya fritözde doğru sıcaklıkta kızartılması önemlidir. Ayrıca, klasik buffalo sosunu hazırlarken tereyağı ve acı sosun dengeli bir şekilde karıştırılması, kanatlara lezzetini kazandırır. İşte, adım adım buffalo wings yapmanın incelikleri...

        • 2

          BUFFALO SOSLU TAVUK KANATLARI

          MALZEMELER:

          2 kilo tavuk kanadı

          4 yemek kaşığı tereyağı

          1 çay kaşığı sarımsak tozu (isterseniz diş sarımsak da kullanabilirsiniz)

          Damak tadınıza göre tuz

          İsteğe bağlı karabiber

        • 3

          SOSU İÇİN:

          Yarım çay bardağı acı sos (isteğe göre daha fazla da olabilir)

          2 yemek kaşığı bal

          2 yemek kaşığı zeytinyağı

        • 4

          YAPILIŞI:

          Fırını 200 dereceye ayarlayın ve bir tepsinin üzerine tel ızgarayı yerleştirin. Büyük bir kaba tavuğu alın ve üzerine yağları, sarımsağı, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

          Daha sonra tavuk kanatlarını fırın ızgarasına dizin. Tavuk altın rengi olana kadar 50 ila 60 dakika -büyüklüğüne göre değişir, küçük kanatlarsa 30 dakika yeterli olacaktır- pişirin.

        • 5

          Küçük bir tencerede, acı sos ve balı birlikte karıştırın. Kaynamaya başlayınca tereyağını içerisine ekleyin. 2 dakika kadar pişirin, daha sonra sarımsakları ekleyip biraz daha pişirin. Son olarak ise ocağın altını kapatın.

          Kanatlar piştikten sonra bir kaseye alın. Hepsi tamamen sosla kaplanana kadar acı sos ile karıştırın. Kanatları tekrar ızgara rafına yerleştirin ve sos karamelleşene kadar 5 dakika daha pişirip ardından servis edebilirsiniz. Afiyet olsun!

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