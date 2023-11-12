Feci kaza 2 genci hayattan kopardı! Acı haberle gözyaşları sel oldu
Antalya, iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı, hayatını kaybetti. Acı haberle Adli Tıp Kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına boğuldu. Ali Güneş'in babasının da 2008 yılında kazada yaşamını yitirdiği öğrenildi
Antalya'da, iş yerinin duvarına çarpan otomobilin sürücüsü Ali Güneş (22) ile yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı (20), yaşamını yitirdi.
Kaza, dün gece saatlerinde Muratpaşa ilçesi Kızılırmak Caddesi'nde meydana geldi. Ali Güneş'in kontrolünü yitirdiği otomobil, bir iş yerinin duvarına çarptı.
OLAY YERİNCE CAN VERDİLER
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekibi, Ali Güneş ve yanındaki arkadaşı Merve Sude Madaslı'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Güneş ve Madaslı'nın cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
AİLELERİ VE ARKADAŞLARI GÖZLAŞLARINA BOĞULDUMerve Sude Madaslı'nın annesi Fatoş ve babası Enver Madaslı
Sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu bahçesine gelen gençlerin ailesi ve arkadaşları, göz yaşlarına boğuldu.
İşlemlerin ardından Ali Güneş'in cenazesi Kepez Odabaşı Mezarlığı'na babasının yanına defnedildi. Merve Sude Madaslı'ın cenazesi ise Bucak'ta toprağa verildi.
BABASI DA KAZADA ÖLMÜŞ
Ali Güneş'in babası Mesut Ali Güneş'in de 2008 yılında Cırnık Köprüsü'ndeki sulama kalanına düşen otomobilde sıkışarak yaşamını yitirdiği öğrenildi.