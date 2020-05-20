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Teknoloji firması Acer, koronavirüs salgını nedeniyle evde vakit geçirilen bu dönemde, eğlence odaklı iki yeni projektörünü pazara sundu. Bu ürünlerden P1655 yüksek parlaklık ve kontrast oranıyla hem profesyonellere hem de oyun ve ev sineması tutkunlarına hitap ederken, C250i ise akıllı telefonlardan kablosuz olarak, farklı açılardan, farklı yüzeylere yansıtma yapabilen ultra hafif ve taşınabilir LED projektör olarak konumlandırılıyor.

P1655 modeli üst seviye görüntü teknolojileriyle sinema keyfini evinize getirirken fark yaratan bir oyun deneyimi sunuyor. C250i ise her yere kolayca taşınabilen ve her yüzeye yansıtmayı mümkün kılan tasarımıyla öne çıkıyor. Kullanıcılar sosyal medyada takip ettikleri canlı yayınları C250i’nin otomatik dikey moduyla istedikleri yüzeye yansıtarak küçük akıllı telefon ekranlarına bağlı kalma derdinden kurtuluyor.

Acer P5 serisi modellerinden biri olan P1655, yüksek kontrast oranının yanı sıra, 4000 lümenlik parlaklık sunuyor. Gerçekçi renk yelpazesi için Acer’ın LumiSense, ColorBoost3D ve Color Safe II teknolojilerini barındıran ürün, WUXGA (1920x1200 piksel) çözünürlüğe , 120 Hz yenileme hızına ve 10W’lık dahili hoparlörlere sahip.

Opsiyonel olarak sunulan Wireless dongle, kablosuz bağlantı imkanını sağlarken akıllı cihazlara yüklenen eDisplayPro uygulaması ile tablet, bilgisayar ve akıllı telefonlardan görüntü aktarılabiliyor.

KABLOSUZ YANSITMA, OTOMATİK DİKEY MOD

775 gram ağırlığa ve kompakt boyutlara sahip Acer C250i ise film, dizi, video veya sosyal medya içeriklerini kablosuz olarak yansıtıp, izleme imkanı sunuyor. Otomatik dikey mod özelliğine sahip cihaz, bu sayede dikey video görüşmelerini yansıtabiliyor ve doğrudan akıllı telefondan kablosuz olarak paylaşıma olanağı tanıyor.

Silindir formuyla her yüzeyde kullanılmak için tasarlanmış olan C250i; görüntüleri Full HD (1920x1080 piksel) olarak, duvarda, tavanda veya bulunulan mekanda en uygun yüzeyde yansıtabiliyor; bunu yaparken stant veya üç ayak aksesuarlarına da ihtiyaç duyulmuyor.

Hem Android hem de iOS destekli cihaz, bilgisayara veya başka bir kaynağa gerek olmadan, USB bellek üzerinden de içerik yansıtabiliyor. Bağlantı seçenekleri arasında HDMI, USB Type-C ve Type-A girişleri bulunan C250i, telefonlar için taşınabilir şarj cihazı görevi de görüyor.

LED modülü 30.000 saate varan çalışma ömrü sunarken, 300 ANSI lümen parlaklık ve 5000:1 kontrast oranı ve 5 W’lık dahili Bluetooth hoparlörler de cihazın diğer özellikleri arasında yer alıyor. Acer’dan yapılan açıklamaya göre yeni projektörlerden P1655, 5 bin 999 TL; C250i ise 3 bin 999 TL’lik fiyat etiketine sahip.