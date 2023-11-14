Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Fenerbahçe
        FB
        31
        Galatasaray
        GS
        31
        Yukatel Adana Demirspor
        ADS
        22
        Trabzonspor
        TS
        22
        Beşiktaş
        BJK
        22
        Mondihome Kayserispor
        KYS
        22
        Bitexen Antalyaspor
        ANT
        18
        Kasımpaşa
        KSM
        18
        Atakaş Hatayspor
        HTY
        17
        Çaykur Rizespor
        ÇRZ
        17
        Gaziantep FK
        GFK
        15
        VavaCars Fatih Karagümrük
        FKGK
        14
        EMS Yapı Sivasspor
        SVS
        14
        MKE Ankaragücü
        MKE
        13
        Siltaş Yapı Pendikspor
        PNDK
        13
        Tümosan Konyaspor
        KON
        10
        Corendon Alanyaspor
        ALNY
        10
        Rams Başakşehir
        İBFK
        9
        Yılport Samsunspor
        SAMS
        8
        İstanbulspor
        İST
        5
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Kerem Aktürkoğlu solda da forvet arkasında da aynı! - Galatasaray Haberleri

        Kerem Aktürkoğlu solda da forvet arkasında da aynı!

        Galatasaray bu sezon ligdeki ilk yenilgisini Hatay'da alırken bazı oyuncuların performansı sorgulanmaya başlandı. Sakat sakat oynayan Icardi'nin yanı sıra Kerem Aktürkoğlu da eleştirilerden nasibini aldı. Sezona sol kanatta başlayan ve ilk altı maça 3 gol 4 asist sığdıran milli oyuncunun, Zaha transferi sonrasında forvet arkasına geçmesiyle skor katkısı yapamaması soru işaretlerini beraberinde getirdi. Kerem'in gol ve asist beklentisi ise forvet arkasında da değişmedi!

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 14.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 14.11.2023 - 12:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kerem aynı Kerem!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Süper Lig'in 12. haftasında konuk olduğu Hatayspor'a 2-1 mağlup olan Galatasaray ilk yenilgisini almasına karşın yoğun eleştirilerin hedefinde. Taraftarın büyük bölümü ortaya konan futbol ve gösterilen performansa tepki gösterirken futbolcular da bireysel olarak söz konusu tenkitlerden nasibini aldı. Özellikle Kerem Aktürkoğlu taraftarın eleştiri odağı oldu.

        TARAFTAR, "10 NUMARA" KEREM'İ BEĞENMİYOR

        Geçen sezon sol kanatta asist kralı olan ve Mauro Icardi ile iyi bir uyum yakalayan Kerem bu sezona da solda başlamış; Wilfried Zaha'nın 11'e yerleşmesinin ardından forvet arkasına kaydırılmıştı. Sezona sol kanatta şahane bir giriş yapan; ilk altı lig maçına 3 gol 4 asist sığdıran Kerem, MKE Ankaragücü müsabakasıyla birlikte forvet arkasına geçti. 25 yaşındaki futbolcu MKE Ankaragücü müsabakasıyla birlikte oynadığı altı lig maçında da skor katkısı üretemedi.

        REKLAM

        DETAY İSTATİSTİKLERİ TERSİNİ SÖYLÜYOR

        Forvet arkasında üretkenliği azaldığı ve bu mevkiye alışamadığı dile getirilse de detaylı istatistikler bunun tersini söylüyor. Sol kanatta 7 lig maçına çıkan Kerem maç başına 0.24 gol, 0.27 asist beklentisi üretti.

        GOL VE ASİST BEKLENTİSİ DAHA YÜKSEK

        Toplamda 1.69 gol beklentisi ve 1.91 asist beklentisine ulaşan milli oyuncunun forvet arkasındaki rakamları ise sol kenarı geride bıraktı. Forvet arkasında beş maça çıkan 25 yaşındaki yıldız maç başına 0.25 gol beklentisi 0.37 asist beklentisi üretmeyi başardı.

        REKLAM

        İNİŞLER ÇIKIŞLAR OLABİLİR!

        Forvet arkasında da hem kendi pozisyona giren hem de arkadaşlarını net pozisyonlara sokan Kerem, geçen sezon da dalgalı bir grafik çizmiş, ikinci yarıda tutturduğu standart ile asist kralı olmuştu. 2022-23 sezonunun ilk 12 maçında sadece 2 golün hazırlayıcısı olan 25 yaşındaki futbolcu, hat-trick yaptığı Başakşehir maçıyla çıkış yakalamış ve sezonun devamında 6 gol 9 asist üreterek şampiyonluğun mimarlarından olmuştu.

        BİTİREMEME YORGUNLUK EMARESİ

        Bayern Münih, Kasımpaşa, Hatayspor maçlarında net pozisyonları gole çeviremeyen Kerem'in bitiricilik noktasındaki eksikliğinin yorgunluk emaresi olduğuna inanılıyor. Önünde iğneyle oynayan ve idman eksikliği bulunan Mauro Icardi'yle birlikte presi başlatan isim olan milli futbolcu, Arjantin'in sakatlığının da etkisiyle eskisine göre daha fazla efor harcıyor. Kerem'in hem maç özelinde hem de sezonun genelinde yorgunluk yaşadığı; bitirme noktasında fiziksel yıpranmanın da etkili olduğu belirtiliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        "AYM ya kapatılmalı ya da yeniden yapılandırılmalı"
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İsrail: Kuzey için operasyon planları hazırlıyoruz
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        İstanbul'da fırtına camı çerçeveyi indirdi!
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        Blinken itiraf etti: Gazze konusunda anlaşmazlık var
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        6 katlı binanın yanındaki istinat duvarı çöktü!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Arda Güler isyan etti: Yıkıldım!
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Çilek sevenlere iyi haber! Demans riskini azaltabilir
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kasımpaşa'dan bir ilk...
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Kaynağın % 85'i büyümede kullanılacak
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Yasak aşk iddiası! Sokakta kanlı infaz: 3 ölü!
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Türk halkına soruldu... Limonlu mu yoksa sirkeli mi?
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Rebic, İtalya'da gündem oldu
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Şırnak'taki kahreden yangında bir çocuk daha hayatını kaybetti!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        Dehşet kamerada! Otomobille çarptı! Kan davası!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        3 günlük yağışın ardından İstanbul'a iyi haber!
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        11 yıllık saltanatı yıkacak mı?
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        Yargıtay’ın beyaz yakalı işçi kriteri
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        İsrail'e tepki gösteren Macron sözlerine açıklık getirdi
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Starlink’ten sonra Kuiper ve OneWeb sırada
        Habertürk Anasayfa