Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

Kırklareli'nde kurban keserken acemilikleri nedeniyle yaralanan vatandaşlar hastanelere başvurdu.
AA'da yer alan habere göre bayram namazının ardından, bazı vatandaşlar kurbanını kesmek isterken ya da derisini yüzerken kendini yaraladı.
Kırklareli'nde kurban keserken parmağından, bacağından hafif yaralanan bazı vatandaşlar tedavi için Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine geldi.
Hafif yaralı vatandaşlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesine gelen Vehbi Çetin, AA muhabirine, kurbanını kestiği sırada dikkatsizliği nedeniyle bıçakla bacağını yaraladığını belirtti.
Tedavisinin ardından yaşadığı Asilbeyli köyüne döneceğini ifade eden Çetin, kurban keseceklerin dikkatli olması gerektiği uyarısında bulundu.
KAYSERİ'DE DE BENZER OLAY
Kayseri'de de bayramın ilk gününde kurbanlıklarını kesmeye çalışırken kendilerini yaralayan acemi kasaplar, hastanelik oldu.
DHA'nın haberine göre Kurban Bayramı'nın ilk günü kentte önceden belirlenen alanlarda kurbanlıklar kesilmeye başlandı.
Hayvanlarını kendileri kesmek isteyen bazı kişiler ise kesim sırasında el, kol ve bacaklarından yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan vatandaşlar, Kayseri Devlet Hastanesi acil servisine geldi. Yaralılara ayakta müdahale edildi.
Kocaeli Darıca'da da kurban kesmek isterken kendisini yaralayan 10 kişi hastaneye başvurdu.
Kesim sırasında hayvanların darbesi ve kesici aletlerle kendilerini yaralayanlar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.