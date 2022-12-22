Açelya Akkoyun'un acı günü 

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz sevgiyle seviyorum anne" ifadelerini kullandı.

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