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Haberler Magazin Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti

Açelya Akkoyun'un acı günü 

Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Akkoyun, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu" ifadelerini kullandı

Giriş: 22.12.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Açelya Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayatını kaybetti
Açelya Akkoyun'un acı günü 
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HABERTURK.COM

Oyuncu Açelya Akkoyun, aldığı haberle sarsıldı. Akkoyun'un annesi İncila Akdeniz hayata veda etti.

"SENİ SONSUZ SEVGİYLE SEVİYORUM"

Acı haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran oyuncu, "Canımız, varlığımızın en kıymetli parçası canımız annemiz Hakk'ın rahmetine kavuştu. Seni sonsuz sevgiyle seviyorum anne" ifadelerini kullandı.

Açelya Akkoyun, annesinin bugün son yolculuğuna uğurlanacağını belirterek "Can parçam, kıymetlim annemiz İncila Akdeniz'i Ataköy 5. Kısım Camii'nde ikindi namazında uğurluyoruz" dedi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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