Aboubakar için dev teklif yolda!
Beşiktaş'ta kadro dışı kalan futbolcularla ilgili transfer gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların golcüsü Vincent Aboubakar'a Rusya'dan bir talip çıktı.
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Beşiktaş, yeni yönetimiyle birlikte transfer çalışmalarına başladı.
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Siyah-beyazlı ekip kadrosuna takviye yapmak istiyor. Bu doğrultuda Hasan Arat ve yönetimi, santrfor mevkisine yoğunlaşmış durumda.
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Transfer hazırlıklarını sürdüren siyah-beyazlı kurmaylara flaş bir geldi.
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Beşiktaş'ın Kamerunlu golcüsü Aboubakar'a bir talip daha çıktı.
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ActuCameroun'nun derlediği habere göre; Spartak Moskova, hücum hattını güçlendirebilmek için ile ilgileniyor.
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Haberde, yıldız golcünün menajeri, Beşiktaş'ın Aboubakar'dan kamuya açık bir şekilde özür dilemesini talep ettiği, aksi takdirde oyuncusunun takımdan ayrılacağını bildirdiği belirtildi.
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Öte yandan Rus takımının Aboubakar için 10 milyon euroluk bir teklifte bulanacağı aktarıldı.
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Beşiktaş ile sözleşmesi 2025'te sona erecek olan Aboubakar, bu sezon Beşiktaş formasıyla 22 karşılaşmada 11 gol, 3 asistlik performans sergiledi.