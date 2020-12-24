Aboneler dikkat

Elektrikte, üç zamanlı sayaç kullanan milyonlarca aboneye fatura uyarısı… Bu kapsamda yer alan abonelerin günlük elektrik tüketimi, “gündüz” (06.00-17.00 saatleri arası),“puant” (17.00-22.00) ve “gece” (22.00-06.00) olmak üzere üç ayrı tarife üzerinden faturalandırılıyor.

Üç zamanlı sayacı bulunan bir abone, saat 22.00’den sonra ütü yaptı, çamaşırlarını ve bulaşıklarını makinede yıkadı, fırın çalıştırdı. Gündüz ve özellikle de puant tarifeye göre çok daha düşük (yarı yarıya) bir fiyattan elektrik tüketebiliyor.

Ancak Türkiye, 2018 yılında kış ve yaz saati uygulamasına son verdi. Saatler, ileri ve geri alınmıyor. Buna karşılık üç zamanlı sayaçlar, her yıl ekim ayı sonunda otomatik olarak kendini güncelliyor ve cihazın saatini bir saat geri alıyor. Bu durumda abonenin en ucuz tarifeden elektrik tüketebileceği saatler de değişiyor.

Yeni durum uyarınca “gündüz” 07.00-18.00’e, “puant” 18.00-23.00’e ve “gece” 23.00-07.00’ye kayıyor. Abone, bu yeni saatlere göre tüketimini ayarlamaması durumunda önceki aylara göre çok daha yüksek fatura karşı karşıya kalabiliyor.

Sektör yetkilileri, bazı şehiriçi elektrik dağıtım şirketlerinin (ya da bunların kardeş kuruluşları perakende şirketlerin) bu konuda abonelerini uyardığını belirterek, “Şirketler, abonelerine mesaj gönderiyor, saatler konusunda uyarıda bulunuyor. Abonelerin, bu uyarıyı dikkate alarak tüketimini ayarlaması gerekiyor. Yoksa faturası bir miktar artabilir” dedi.

İŞTE TARİFELER

Konutlarda, tek zamanlı tarife her kilovatsaat tüketim için 60,51 kuruşken, üç zamanlı tarifelerde gündüz 61,28 kuruş, puant 89,26 kuruş, gece 38,90 kuruş.