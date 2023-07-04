Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Abese Suresi Okunuşu ve Anlamı: Abese Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Anlamı, Meali, Tefsiri ve Okunuşu

Abese Suresi okunuşu: Abese Suresi Arapça yazılışı, Türkçe anlamı, meali, tefsiri ve okunuşu

Abese Suresi, Mekke döneminde inmiştir. Tamamı 42 ayettir. Sure, adını birinci ayetteki “abese” fiilinden almıştır. “Abese”, “yüzünü ekşitti” demektir. Surede başlıca, itikat, peygamberlik, Allah’ın kudreti ve kıyamet halleri konu edilmektedir. Abese Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı, yazılışı, meali, fazileti, tefsiri ve diğer merak edilenler içeriğimizde yer alıyor.

Giriş: 04.07.2023 - 14:29 | Güncelleme: ABONE OL
HABERTURK.COM

  • Abese Suresi, İslam dini için önem taşıyan dualar arasındadır. Abese Suresi, Kur'an'ın 80. suresidir. Sure, 42 ayetten oluşur. Tamamıyla Mekke'de indirildiğine inanılmaktadır. İsmini birinci ayetindeki yüzünü (buruşturdu) ekşitti anlamına gelen “abese” kelimesinden almıştır. Abese Suresi Arapça okunuşu, Türkçe anlamı ve yazılışı hakkında bilgi sahibi olmak için doğru yerdesiniz. Bu sureyi ezberinizden bilmiyorsanız önce okumalı, daha sonra tekrar etmelisiniz. İşte, Abese Suresi Türkçe - Arapça okunuşu, anlamı, Diyanet meali, tefsiri, fazileti ve yazılışı...

  • Abese Suresi Arapça Okunuşu

    Bismillahirrahmanirrahim.

    1.Abese ve tevella.

    2.En caihul'a'ma.

    3.Ve ma yudriyke le'allehu yezzekka.

    4.Ev yezzekkeru fetenfe'ahuzzikra.

    5.Emma menistağna.

    6.Feente lehu tesadda.

    7.Ve ma 'aleyke ella yezzekka.

    8.Ve emma men caeke yes'a.

    9.Ve huve yahşa.

    10.Feente 'anhu telehha.

    11.Kella inneha tezkiretun.

    12.Femen şae zekerehu.

    13.Fiy suhufin mukerremetin.

    14.Merfu'atin mutahheretin.

    15.Bieydin seferetin.

    16.Kiramin bereretin.

    17.Kutilel'insanu ma ekferehu.

    18.Min eyyi şey'in halekahu.

    19.Min nutfetin halekahu fekadderehu.

    20.Summessebiyle yesserehu.

    21.Summe ematehu feakberehu.

    22.Summe iza şea enşerehu.

    23.Kella lemma yakdı ma emerehu.

    24.Felyenzuril'insanu ila ta'amihi.

    25.Enna sabebnelmae sabben.

    26.Summe şakaknel'arda şakkan.

    27.Feenbetna fiyha habben.

    28.Ve 'ineben ve kadben.

    29.Ve zeytunen ve nahlen.

    30.Ve hadaika ğulben.

    31.Ve fakiheten ve ebben.

    32.Meta'an lekum ve lien'amikum.

    33.Feiza caetissahhatu.

    34.Yevme yefirrulmer'u min ehıyhi.

    35.Ve ummihi ve ebiyhi.

    36.Ve sahıbetihi ve beniyhi.

    37.Likullimriin minhum yevmeizin şe'nun yuğniyhi.

    38.Vucuhun yevmeizin musfiretun.

    39.Dahıketun mustebşiretun.

    40.Ve vucuhun yevmeizin 'aleyha ğaberetun.

    41.Terhekuha kateretun. 

    42.Ulaike humulkeferetulfeceretu.

  • Abese Suresi Türkçe Anlamı

    Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle.

    1, 2.Kendisine o ama geldi diye Peygamber yüzünü ekşitti ve öteye döndü.

    3.(Ey Muhammed!) Ne bilirsin, belki de o arınacak,

    4.Yahut öğüt alacak da bu öğüt kendisine fayda verecek.

    5.Kendini muhtaç hissetmeyene gelince;

    6.Sen, ona yöneliyorsun.

    7.(İstemiyorsa) onun arınmamasından sana ne!

    8, 9, 10.Allah'a karşı derin bir saygıyla korku içinde koşarak sana geleni ise bırakıp, ona aldırmıyorsun.

    11.Hayır, böyle yapma! Çünkü bu (Kur'an) bir öğüttür.

    12.Dileyen ondan öğüt alır.

    13, 14, 15, 16.O, şerefli ve sadık yazıcı meleklerin elindeki yüksek, tertemiz ve çok değerli sahifelerdedir.

    17.Kahrolası (inkarcı) insan! Ne nankördür o!

    18.Allah onu hangi şeyden yarattı?

    19.Az bir sudan (meniden). Onu yarattı ve ona ölçülü bir şekil verdi.

    20.Sonra ona yolu kolaylaştırdı.

    21.Sonra onu öldürdü ve kabre koydu.

    22.Sonra, dilediği vakit onu diriltir.

    23.Hayır hayır o, Allah'ın kendisine emrettiğini yerine getirmedi. (İman etmedi.)

    24.Herşeyden önce insan, yediği yemeğine bir baksın!

    25.Gerçekten biz, yağmuru bol bol yağdırdık.

    26.Sonra toprağı, iyiden iyiye yardık!

    27, 28, 29, 30, 31, 32.Böylece sizin ve hayvanlarınızın yararlanması için orada taneler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalıklar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar ortaya çıkardık.

    33, 34, 35, 36, 37.Kişinin kardeşinden, annesinden, babasından, eşinden ve çocuklarından kaçacağı gün kulakları sağır edercesine şiddetli ses geldiği vakit, işte o gün onlardan herkesin kendini meşgul edecek bir işi vardır.

    38.O gün birtakım yüzler vardır ki pırıl pırıl parlarlar,

    39.Gülerler, sevinirler.

    40.O gün nice yüzler de vardır ki, toz toprak içindedirler.

    41.Onları bir siyahlık bürür. 

    42.İşte onlar, kafirlerdir, günaha dalanlardır.

  • Abese Suresi Konusu

    Abdullah İbn Ümmü Mektum olayını hatırlatan ve bu konuda Hz. Peygamber’in uyarıldığı ayetlerle başlayan surede daha sonra kıyamet, öldükten sonra dirilme, vahiy ve peygamberlik konuları üzerinde durulmuştur.

    Abese Suresi Nuzül 

    Mushaftaki sıralamada sekseninci, iniş sırasına göre yirmi dördüncü suredir. Necm suresinden sonra, Kadir suresinden önce Mekke’de inmiştir. Rivayete göre bir gün Hz. Peygamber müşriklerin ileri gelenlerinden birine dini anlatırken yanlarına müminlerden görme engelli Abdullah İbn Ümmü Mektum gelmiş ve Hz. Peygamber’e yaklaşarak Kur’an ayetlerinden bir kısmını kendisine tekrarlamasını veya onları açıklamasını istemişti. Etkisi azalacağı için konuşmasının kesilmesinden huzursuz olan Hz. Peygamber Abdullah’a ilgi göstermemiş, bunun üzerine bu surenin Resulullah’ı uyaran ilk on ayeti inmiştir (Tirmizi, “Tefsir”, 73; Taberi, XXX, 32-33).

  • Abese Suresi Tefsiri (Kur’an Yolu)

    Hz. Peygamber putperest önderlerin ikna edilmesi halinde onları izleyen halkın İslam’ı daha kolay benimseyecekleri düşüncesiyle onlarla da meşgul oluyordu. Böyle biriyle yaptığı görüşmenin ortasında yanlarına gelen görme engelli sahabi Abdullah İbn Ümmü Mektum’un kendisine yönelttiği sorudan rahatsız olarak yüzünü ekşitmiş, ona cevap vermemişti. Bunun üzerine Allah Teala, resulünü ayetlerdeki sitemli ifadelerle uyardı. Bundan etkilenen Hz. Peygamber’in, daha sonra zaman zaman Abdullah’ı gördüğünde, “Kendisinden dolayı rabbimin beni azarladığı şahsa merhaba!” diyerek ona iltifatta bulunduğu rivayet edilir (Hattabi, Me‘alimü’s-Sünen, III, 3; Sa‘lebi, el-Keşf ve’l-Beyan, X, 131; Begavi, Tefsiru’l-Beğavi, V, 210). Bu vb. bazı iltifatlarının yanında, sefere çıktığında iki defa yerine Medine’de kalanlara namaz kıldırmak üzere Abdullah’ı görevlendirdiği de rivayet edilmiştir (Zemahşeri, IV, 217).

    Birkaç ayette Hz. Peygamber’in “zelle” denilen bazı hataları hatırlatılmış ve düzeltilmiştir (mesela buna yakın bir uyarı örneği için bk. Tevbe 9/43). Ancak bunlar içinde nisbeten sert bir üslup taşıyan tek öğüt ve uyarı konumuz olan ayetlerdedir. Bu ayetler, vahyin objektifliğini ve peygamberin insanlığa kendi istek ve düşüncelerini değil, ilahi vahyi tebliğ ettiğini, ayrıca onun bir ilah gibi yanılgısız sayılmaması gerektiğini göstermesi bakımından son derece anlamlıdır. Bunun kadar önemli bir husus da Resulullah’ın, kendi tutumunu eleştiren bu ayetleri, en ufak bir kaygı ve komplekse kapılmadan halka okuması, duyurmasıdır. Bu da onun davetindeki samimiyetini, hakikat sevgisini ve üstün ahlakını gösterir. 

    “Kendini her bakımdan ihtiyaçsız gören” diye çevirdiğimiz 5. ayet Mekke’nin ileri gelen zenginlerinin ve kabile reislerinin hakim karakterini ifade eder. Bunlar mal ve adamlarının çokluğu sebebiyle büyüklük taslayarak inkarcılıkta devam ediyor, Allah ve peygamberinin kendilerine doğru yolu göstermelerine ihtiyaçlarının olmadığını söylüyor veya böyle bir tutum sergiliyorlardı. Allah korkusu ile huzuruna gelen görme engelli kişi ise Kur’an’ın nuruyla aydınlanarak cehaletten kurtulmak ve günahlardan arınmak istiyordu.

  • Abese Suresi Kaç Ayet?

    Abese Suresi 42 ayetten oluşmaktadır.

    Abese Suresi Kaçıncı Sayfa ve Cüzde Yer Alıyor?

    Abese Suresi, Kur’an-ı Kerim’de 584. Sayfada başlayıp 585. Sayfada biter ve 20. Cüzde yer alır. 

  • Abese Suresi Abdestsiz Okunur Mu?

    Vakıa suresi, 79. ayette “Temizlenmiş olanlardan başkası ona el süremez.” şeklinde emredilir. Bu nedenle, cünüp olan ya da abdestsiz birisinin Kur’an-ı Kerim’e el süremeyeceği gibi herhangi bir ayeti de okuyamaz.

    Özetle, abdesti olmayan birisi, Kur’an-ı Kerim’e el dokundurmadan ezberinden bildiği ayet ve sureleri okuyabilir. Bu caizdir; ancak abdestsiz olan birisi Kur’an’a dokunarak Abese suresini okuyamaz. Ayet el-Kürsi, Fatiha ve İhlas gibi ayet ve sureleri okumak isteyen kimse, bunları dua niyetiyle okursa caizdir. (Elmalılı Hamdi YAZAR, Tefsir, Vakıa 79. ayet in izahı; Celal Yıldırım, İslam fıkhı, IV/157)

    Keza, başörtüsü olmadan da Abese suresi okunabilir; ancak Kur'an'a saygıdan dolayı başörtülü olunması tavsiye edilmektedir.

    Abese Suresi Adetliyken Okunur Mu?

    Abese suresinin adetliyken Kur'an-ı Kerim'den ya da ezberden okunması caiz olmamaktadır.

  • EZBERLEMENİZ İÇİN DİĞER DUALAR VE SURELER  

Haberi Hazırlayan : Kubilay Kos
Sayfa Yükleniyor..

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.